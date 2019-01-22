Саакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда Батькивщины

На съезде партии Батькивщина, который сегодня выдвинул Юлию Тимошенко кандидатом в президенты, собрались представители политики, шоу-бизнеса, церкви. По подсчетам пресс-службы партии, зал Дворца спорта заполнили 10 тысяч человек.

Открыл съезд почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который со сцены прочитал "Отче наш", призвал украинцев к единению, после чего покинул форум.

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С двухчасовой речью-обещаниями выступила сама Тимошенко, на сцену выходили ее соратники по партии, дочь Евгения. О своей поддержке кандидата заявил первый президент Леонид Кравчук. От шоу-биза был замечен певец Александр Пономарев.

Выдворенный из Украины бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором благодарил Тимошенко за поддержку. Видеозапись демонстрировали на большом экране, установленном над сценой. Там же показывали фото из личного архива Тимошенко.

Документы в Центризбирком кандидат намерена подать утром 23 января.

Одновременно со съездом Батькивщины, в Доме кино проходил съезд ВО Свобода, который выдвинул своего кандидата в президенты от националистов.

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Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на вечер 22 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net, пресс-служба Батькивщины