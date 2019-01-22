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22.01.2019, 18:32

Саакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда Батькивщины

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Саакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда Батькивщины
Саакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда Батькивщины
Саакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда БатькивщиныСаакашвили онлайн, Филарет с молитвой: фото со съезда Батькивщины

В столичном Дворце спорта 22 января состоялся съезд политсилы Юлии Тимошенко, который поддержал ее кандидатуру на выборах президента Украины

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На съезде партии Батькивщина, который сегодня выдвинул Юлию Тимошенко кандидатом в президенты, собрались представители политики, шоу-бизнеса, церкви. По подсчетам пресс-службы партии, зал Дворца спорта заполнили 10 тысяч человек.

Открыл съезд почетный патриарх Православной церкви Украины Филарет, который со сцены прочитал "Отче наш", призвал украинцев к единению, после чего покинул форум.

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С двухчасовой речью-обещаниями выступила сама Тимошенко, на сцену выходили ее соратники по партии, дочь Евгения. О своей поддержке кандидата заявил первый президент Леонид Кравчук. От шоу-биза был замечен певец Александр Пономарев.

Выдворенный из Украины бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили записал видеообращение, в котором благодарил Тимошенко за поддержку. Видеозапись демонстрировали на большом экране, установленном над сценой. Там же показывали фото из личного архива Тимошенко.

Документы в Центризбирком кандидат намерена подать утром 23 января.

Одновременно со съездом Батькивщины, в Доме кино проходил съезд ВО Свобода, который выдвинул своего кандидата в президенты от националистов.

Смотрите также фоторепортаж: Как националисты кандидата в президенты выдвигали

Выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года. По состоянию на вечер 22 января, Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов.

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net, пресс-служба Батькивщины

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Теги: Леонид Кравчук, выдвижение в президенты Юлии Тимошенко, юлия тимошенко, Батькивщина, михаил саакашвили, евгения тимошенко, партиарх филарет, партийный съезд, выборы президента 2019
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