СБУ проверяют монастырь и управление епархии УПЦ МП в Полтавской области – фото

Сотрудники Службы безопасности проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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Как отмечается, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ МП и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ МП.
Сотрудники СБУ работают совместно с национальной полицией в рамках системного противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.
"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сообщили в СБУ.
Как информируют в спецслужбе, правоохранители при непосредственном участии представителей церкви проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.
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