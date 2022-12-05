СБУ проверяют монастырь и управление епархии УПЦ МП в Полтавской области – фото

Сотрудники Службы безопасности проводят контрразведывательные мероприятия на объектах УПЦ МП в Полтавской области. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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Как отмечается, речь идет о Мгарском Спасо-Преображенском мужском монастыре Полтавской и Миргородской епархии УПЦ МП и епархиальном управлении Кременчугской и Лубенской епархии УПЦ МП.

Сотрудники СБУ работают совместно с национальной полицией в рамках системного противодействия подрывной деятельности российских спецслужб в Украине.

"Учитывая вооруженную агрессию России, данные мероприятия проводятся в том числе для исключения использования религиозных общин как ячеек "русского мира" и защиты населения от провокаций и террористических актов", – сообщили в СБУ.

Как информируют в спецслужбе, правоохранители при непосредственном участии представителей церкви проводят осмотр территории и помещений для выявления лиц, причастных к противоправной деятельности в ущерб суверенитету Украины, и предметов, запрещенных к обращению.

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2 декабря Зеленский ввел в действие персональные санкции СНБО, в том числе против функционеров УПЦ МП. Под санкции попали бывший нардеп от Оппоблока Вадим Новинский, наместник Киево-Печерской лавры Павел (Лебедь), а также еще около десятка иерархов УПЦ МП.

Президент сказал, что "это еще не все, будут еще шаги" в этом направлении.

На заседании Ставки верховного главнокомандующего 3 декабря вопрос духовной независимости Украины был одним из ключевых.

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