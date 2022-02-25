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25.02.2022, 09:38

Удержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фото

Цей матеріал також доступний українською
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Удержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фото
Удержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фото
Удержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фотоУдержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фото

Сегодня, 25 февраля, военнослужащие Вооруженных Сил Украины удержали оборону и отразили прорыв российских войск вблизи Чернигова. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в Facebook технику и документы военнослужащих оккупационных российских войск.

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"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", – сказано в сообщении.

По словам Залужного, оккупанты вместе со своей техникой вынуждены были отступить из Чернигова в направлении Седнева, из Городни – в Семеновку.

Главком ВСУ опубликовал фотографии захваченных украинскими военнослужащими "вражеских трофеев" – техники и документов с личными данными россиян.

Скриншот Facebook

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Теги: агрессия России, ВСУ, война, чернигов, оборона, оккупант, Валерий Залужный, вторжение, трофеи
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