Удержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фото

Сегодня, 25 февраля, военнослужащие Вооруженных Сил Украины удержали оборону и отразили прорыв российских войск вблизи Чернигова. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в Facebook технику и документы военнослужащих оккупационных российских войск.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", – сказано в сообщении.
По словам Залужного, оккупанты вместе со своей техникой вынуждены были отступить из Чернигова в направлении Седнева, из Городни – в Семеновку.
Главком ВСУ опубликовал фотографии захваченных украинскими военнослужащими "вражеских трофеев" – техники и документов с личными данными россиян.
Читайте также: Вторжение России в Украину. Главные новости – хроника