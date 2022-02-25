Удержали оборону под Черниговом. Залужный показал "захваченные трофеи" оккупантов – фото

Сегодня, 25 февраля, военнослужащие Вооруженных Сил Украины удержали оборону и отразили прорыв российских войск вблизи Чернигова. Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный показал в Facebook технику и документы военнослужащих оккупационных российских войск.

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"На черниговском направлении и непосредственно на подходе к Чернигову украинским военным удалось удержать оборону и отразить прорыв российских войск", – сказано в сообщении.

По словам Залужного, оккупанты вместе со своей техникой вынуждены были отступить из Чернигова в направлении Седнева, из Городни – в Семеновку.

Главком ВСУ опубликовал фотографии захваченных украинскими военнослужащими "вражеских трофеев" – техники и документов с личными данными россиян.

В пять утра 24 февраля Путин объявил Украине войну и призвал ВСУ сложить оружие.

Президент Владимир Зеленский объявил о военном положении после атак России на украинскую военную инфраструктуру, города и пограничников.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркнул, что НАТО не планирует направлять войска в Украину на фоне нового вторжения России в Украину.

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