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22.10.2022, 18:50

В Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фото

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В Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фото
В Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фото
В Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фотоВ Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фото

Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар российских оккупантов. Обесточено около 105 000 абонентов. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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По его словам, обошлось без пострадавших.

Коваль сообщил, что в результате удара есть разрушение "гражданских объектов: это и частные здания, и админкорпуса". Сейчас идет ликвидация последствий.

"Фактически последствия ударов – это обесточивание 174 790 абонентов, на данную минуту уже 69 000 абонентов возобновлено", – сказал Коваль.

Также, по его словам, "в некоторых домах еще есть вопросы с водоподводом, потому что насосные станции не везде имеют питание, но это приоритет, и в ближайшее время проблема будет снята".

В своем Telegram-канале Коваль сообщил, что в Ровенской области вводятся графики ограничения электроснабжения.

В период пиковой нагрузки электроснабжение будет отсутствовать на следующих улицах областного центра:

- Коновальца;
– Волынской Дивизии;
– Мельника;
– Князя Романа;
– Богоявленская;
– частично Гагарина;
– частично Грушевского.

Также будут поочередно применяться стабилизационные отключения во Владимирском, Сарненском, Дубровиччине, Березненском, Гощанском, Острожском, Костопо, Корецком, Здолбуновском.

"Призываю не перегружать сети энергоемкими электроприборами. Отнеситесь с пониманием к работе энергетиков!" – подчеркнул председатель ОВА.

  • В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия сегодня выпустила 36 ракет по критически важным объектам в Украине, большинство из них сбито. Президент призвал мир остановить этот террор.
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Теги: энергетика, ракетный удар, ровно, электроэнергия, Виталий Коваль
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