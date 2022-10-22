В Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фото

Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар российских оккупантов. Обесточено около 105 000 абонентов. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
По его словам, обошлось без пострадавших.
Коваль сообщил, что в результате удара есть разрушение "гражданских объектов: это и частные здания, и админкорпуса". Сейчас идет ликвидация последствий.
"Фактически последствия ударов – это обесточивание 174 790 абонентов, на данную минуту уже 69 000 абонентов возобновлено", – сказал Коваль.
Также, по его словам, "в некоторых домах еще есть вопросы с водоподводом, потому что насосные станции не везде имеют питание, но это приоритет, и в ближайшее время проблема будет снята".
В своем Telegram-канале Коваль сообщил, что в Ровенской области вводятся графики ограничения электроснабжения.
В период пиковой нагрузки электроснабжение будет отсутствовать на следующих улицах областного центра:
- Коновальца;
– Волынской Дивизии;
– Мельника;
– Князя Романа;
– Богоявленская;
– частично Гагарина;
– частично Грушевского.
Также будут поочередно применяться стабилизационные отключения во Владимирском, Сарненском, Дубровиччине, Березненском, Гощанском, Острожском, Костопо, Корецком, Здолбуновском.
"Призываю не перегружать сети энергоемкими электроприборами. Отнеситесь с пониманием к работе энергетиков!" – подчеркнул председатель ОВА.