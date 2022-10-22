В Ровенской ОВА показали последствия удара РФ и сообщили об отключении электричества: фото

Энергетические системы Ровенской области сегодня попали под ракетный удар российских оккупантов. Обесточено около 105 000 абонентов. Об этом в эфире телемарафона сообщил глава Ровенской ОВА Виталий Коваль.

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По его словам, обошлось без пострадавших.

Коваль сообщил, что в результате удара есть разрушение "гражданских объектов: это и частные здания, и админкорпуса". Сейчас идет ликвидация последствий.

"Фактически последствия ударов – это обесточивание 174 790 абонентов, на данную минуту уже 69 000 абонентов возобновлено", – сказал Коваль.

Также, по его словам, "в некоторых домах еще есть вопросы с водоподводом, потому что насосные станции не везде имеют питание, но это приоритет, и в ближайшее время проблема будет снята".

В своем Telegram-канале Коваль сообщил, что в Ровенской области вводятся графики ограничения электроснабжения.

В период пиковой нагрузки электроснабжение будет отсутствовать на следующих улицах областного центра:

- Коновальца;

– Волынской Дивизии;

– Мельника;

– Князя Романа;

– Богоявленская;

– частично Гагарина;

– частично Грушевского.

Также будут поочередно применяться стабилизационные отключения во Владимирском, Сарненском, Дубровиччине, Березненском, Гощанском, Острожском, Костопо, Корецком, Здолбуновском.

"Призываю не перегружать сети энергоемкими электроприборами. Отнеситесь с пониманием к работе энергетиков!" – подчеркнул председатель ОВА.

В результате ударов российских оккупантов по объектам энергетики без света остались 1 451 603 абонента в семи областях Украины.