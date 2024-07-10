Пограничники задержали 23 мужчин, которые хотели незаконно проникнуть за границу на зерновозе. Соответствующее видео опубликовала Госпогранслужба.

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"Группу мужчин к границе на зерновозе подвез приспешник организатора незаконной схемы. Далее в Молдову они должны были идти пешком", – говорится в сообщении.

ГПСУ отмечает, что за переправу мужчины заплатили дельцам от $5000 до $16 000. На всех задержанных составили админпротоколы, устанавливают лиц, причастных к схеме.

На днях представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко сообщал, что наибольшее количество мужчин, желающих незаконно выехать из Украины, пограничники ловят именно на границах с Румынией и Молдовой.

20 июня 2024 года министр внутренних дел Игорь Клименко сообщал, что контрабандистов в Украине стало меньше на 30-40% из-за того, что некоторые дельцы стали больше заниматься нелегальной переправкой людей за границу.

4 июля представитель ГПСУ сообщил, что в последнее время попыток незаконного пересечения границы стало значительно больше. По его словам, они готовы платить "перевозчикам" от $3000 до $20 000 за то, чтобы их вывезли из Украины.

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