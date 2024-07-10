Прикордонники затримали 23 чоловіків, які хотіли незаконно пробратися за кордон на зерновозі. Відповідне відео опублікувала Держприкордонслужба.

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"Групу чоловіків до прикордоння на зерновозі підвіз поплічник організатора незаконної схеми. Далі до Молдови вони мали йти пішки", – йдеться у повідомленні.

ДПСУ зазначає, що за переправу чоловіки заплатили ділкам від $5000 до $16 000. На усіх затриманих склали адмінпротоколи, причетних до схеми встановлюють.

Днями речник Держприкордонслужби Андрій Демченко повідомляв, що найбільшу кількість чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України, прикордонники ловлять саме на кордонах з Румунією та Молдовою.

20 червня 2024 року міністр внутрішніх справ Ігор Клименко повідомляв, що контрабандистів в Україні стало менше на 30-40% через те, що деякі ділки почали більше займатися нелегальним переправленням людей за кордон.

4 липня речник ДПСУ повідомив, що останнім часом спроб незаконного перетину кордону стало значно більше. За його словами, вони готові платити "перевізникам" від $3000 до $20 000 за те, щоб їх вивезли з України.

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