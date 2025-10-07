Правоохранители опровергли заявление актрисы Елены Репиной о якобы похищении ее мужа на блокпосте в Святошинском районе Киева. Сообщение соответствующего содержания опубликовала пресс-служба Национальной полиции.

В социальных сетях распространяется информация о якобы "похищении мужчины" и "насильственных действиях полиции" в отношении его жены. Правоохранители заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В полиции рассказали, что в воскресенье, 5 октября, около 23:00 на одном из блокпостов в Святошинском районе Киева остановили автомобиль Ford из-за нарушения водителем правил дорожного движения – невыполнение требований дорожного знака "Контроль".

Правоохранители установили, что мужчина считается уклоняющимся от призыва, в связи с чем подлежит доставке в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Полицейские предложили ему проехать в Святошинский ТЦК для выяснения обстоятельств, на что он добровольно согласился.

В это время на блокпост прибыла женщина, которая представилась женой водителя. По данным полиции, она вела себя агрессивно, выбегала на проезжую часть, ложилась на дорогу, угрожала правоохранителям и нецензурно выражалась.

Полицейские не применяли к ней силу, а вызвали карету скорой помощи, чтобы предотвратить возможный вред для нее самой и окружающих, говорится в заявлении Нацпола.

Когда приехала женщина, то мужчина уже находился в авто полиции. По данным правоохранителей, он отказался выходить из машины и поехал в ТЦК для уточнения данных. Никакого задержания или "похищения" не произошло.

"Мы понимаем, что подобные инциденты, эмоционально освещенные одной стороной, могут вызвать резонанс. В то же время напоминаем, что действия правоохранителей документируются на бодикамеры, соответственно обнародуем видео события. Надеемся, что обнародованное видео позволит общественности оценить ситуацию на основе фактов, а не эмоциональных заявлений", – отметили в полиции.

Вечером 5 октября Репина обнародовала в Facebook видео, в котором утверждает, что ее мужа забрали представители ТЦК, а для нее вызвали скорую и якобы хотят надеть наручники.

"Я сейчас сижу на асфальте. И я не знаю, что делать. Я хочу, чтобы весь мир знал. Моего мужа забрали фашисты и увезли, с ним нет связи. Мне угрожают надеть наручники", – сказала актриса на русском.

Репиной 59 лет, она украинская актриса театра и кино. Сыграла роли в десятках сериалов, в частности "Реальная мистика", "Слуга народа" и "Папик". Актриса известна своими антиукраинскими высказываниями, в частности относительно Майдана. В 2024 году она сказала: "Я не была на Майдане. Я ненавижу Майдан. Я считаю, что Майдан убил Украину".

Утром 2 августа полиция сообщила о проверке из-за конфликта гражданских и военных ТЦК в Виннице.

Впоследствии правоохранители заявили о задержании пяти мужчин. По версии следствия, они проникли на территорию объекта ТЦК и повредили ворота. 4 августа их отправили под домашний арест по подозрению в попытке захвата государственного учреждения.

8 сентября прокуратура сообщила, что трем участницам акции против военных возле стадиона в Виннице объявили подозрения.