Правоохоронці спростували заяву акторки Олени Рєпіної про нібито викрадення її чоловіка на блокпості у Святошинському районі Києва. Допис відповідного змісту опублікувала пресслужба Національної поліції.

У соціальних мережах поширюється інформація про нібито "викрадення чоловіка" й "насильницькі дії поліції" стосовно його дружини. Правоохоронці заявили, що ця інформація не відповідає дійсності.

У поліції розповіли, що у неділю, 5 жовтня, близько 23:00 на одному з блокпостів у Святошинському районі Києва зупинили автомобіль Ford через порушення водієм правил дорожнього руху – невиконання вимог дорожнього знаку "Контроль".

Правоохоронці встановили, що чоловік вважається таким, що ухиляється від призову, у зв’язку з чим підлягає доставленню до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Поліціянти запропонували йому проїхати до Святошинського ТЦК для з’ясування обставин, на що він добровільно погодився.

У цей час на блокпост прибула жінка, яка представилася дружиною водія. За даними поліції, вона поводилася агресивно, вибігала на проїжджу частину, лягала на дорогу, погрожувала правоохоронцям і нецензурно висловлювалася.

Поліціянти не застосовували до неї силу, а викликали карету швидкої допомоги, щоб запобігти можливій шкоді для неї самої й оточення, йдеться у заяві Нацполу.

Коли приїхала жінка, то чоловік уже перебував в автівці поліції. За даними правоохоронців, він відмовився виходити з машини й поїхав до ТЦК для уточнення даних. Жодного затримання чи "викрадення" не відбулося.

"Ми розуміємо, що подібні інциденти, емоційно висвітлені однією стороною, можуть викликати резонанс. Водночас нагадуємо, що дії правоохоронців документуються на бодікамери, відповідно оприлюднюємо відео події. Сподіваємося, що оприлюднене відео дасть змогу громадськості оцінити ситуацію на основі фактів, а не емоційних заяв", – зазначили в поліції.

Увечері 5 жовтня Рєпіна оприлюднила в Facebook відео, на якому стверджує, що її чоловіка забрали представники ТЦК, а для неї викликали швидку й нібито хочуть надіти кайданки.

"Я зараз сиджу на асфальті. І я не знаю, що робити. Я хочу, щоб весь світ знав. Мого чоловіка забрали фашисти й повезли, з ним немає зв’язку. Мені погрожують надіти наручники", – сказала акторка російською.

Рєпіній 59 років, вона українська акторка театру і кіно. Зіграла ролі в десятках серіалів, зокрема "Реальна містика", "Слуга народу" та "Папік". Акторка відома своїми антиукраїнськими висловлюваннями, зокрема щодо Майдану. У 2024 році вона сказала: "Я не була на Майдані. Я ненавиджу Майдан. Я вважаю, що Майдан убив Україну".

Уранці 2 серпня поліція повідомила про перевірку через конфлікт цивільних і військових ТЦК у Вінниці.

Згодом правоохоронці заявили про затримання п’яти чоловіків. За версією слідства, вони проникли на територію об'єкта ТЦК і пошкодили ворота. 4 серпня їх відправили під домашній арешт за підозрою в спробі захопити державну установу.

8 вересня прокуратура повідомила, що трьом учасницям акції проти військових біля стадіону у Вінниці оголосили підозри.