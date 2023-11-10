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Акцент на защите от вражеских РЭБ. В Украине представили новый беспилотник – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.11.2023, 18:00
Беспилотник Leleka LR (Фото: Милитарный)
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Украинско-чешская компания UAC представила беспилотник Leleka LR, который разрабатывали с учетом опыта российско-украинской войны и с акцентом на защиту от вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом информирует Милитарный.

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В материале говорится, что беспилотник Leleka LR предназначен для проведения разведки и корректировки огня артиллерии. Его будут производить на чешском заводе, но тестировать, обслуживать и готовить операторов БПЛА будут в Украине.

Представители компании рассказали, что при разработке беспилотника были привлечены самые современные технологические решения.

"В беспилотнике реализовано резервирование основных систем. "Лелека" имеет несколько каналов связи, разнесенных друг от друга по частотам и имеющих все необходимые алгоритмы шифрования. Дрон оснащен системами антидемпинга, в частности CRP-антеннами", – указали производители.

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По данным издания, бортовой компьютер беспилотника имеет цифровые алгоритмы обработки видео и может сопровождать как статические, так и движущиеся объекты, автоматически удерживая их в центре кадра. Кроме того, дрон можно использовать с артиллерией и реактивными системами залпового огня типа HIMARS.

Среди других характеристик БПЛА:

→ Максимальная высота – 2000-3000 м
→ Рабочая высота – 1200-1500 м
→ Максимальная скорость – 32 м/с
→ Крейсерская скорость – 22 м/с
→ Размах крыльев – 3 м
→ Взлетный вес – 8,7 кг
→ Вес полезной нагрузки – 600 г
→ Дальность – 90 км
→ Время полета – 4 часа

Производитель отметил, что одним из преимуществ нового комплекса является легкость переподготовки экипажей БПЛА "Лелека-100" на новый комплекс. Оба имеют схожий алгоритм технического обслуживания и программного обеспечения. Экипаж может быть подготовлен менее чем за две недели.

Пока БПЛА уже тестировали подразделения ССО на Запорожском направлении, он помогал военным корректировать артиллерию.

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Ульяна Кричковская
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