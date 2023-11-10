Украинско-чешская компания UAC представила беспилотник Leleka LR, который разрабатывали с учетом опыта российско-украинской войны и с акцентом на защиту от вражеских систем радиоэлектронной борьбы. Об этом информирует Милитарный.

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В материале говорится, что беспилотник Leleka LR предназначен для проведения разведки и корректировки огня артиллерии. Его будут производить на чешском заводе, но тестировать, обслуживать и готовить операторов БПЛА будут в Украине.

Представители компании рассказали, что при разработке беспилотника были привлечены самые современные технологические решения.

"В беспилотнике реализовано резервирование основных систем. "Лелека" имеет несколько каналов связи, разнесенных друг от друга по частотам и имеющих все необходимые алгоритмы шифрования. Дрон оснащен системами антидемпинга, в частности CRP-антеннами", – указали производители.

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По данным издания, бортовой компьютер беспилотника имеет цифровые алгоритмы обработки видео и может сопровождать как статические, так и движущиеся объекты, автоматически удерживая их в центре кадра. Кроме того, дрон можно использовать с артиллерией и реактивными системами залпового огня типа HIMARS.

Среди других характеристик БПЛА:

→ Максимальная высота – 2000-3000 м

→ Рабочая высота – 1200-1500 м

→ Максимальная скорость – 32 м/с

→ Крейсерская скорость – 22 м/с

→ Размах крыльев – 3 м

→ Взлетный вес – 8,7 кг

→ Вес полезной нагрузки – 600 г

→ Дальность – 90 км

→ Время полета – 4 часа

Производитель отметил, что одним из преимуществ нового комплекса является легкость переподготовки экипажей БПЛА "Лелека-100" на новый комплекс. Оба имеют схожий алгоритм технического обслуживания и программного обеспечения. Экипаж может быть подготовлен менее чем за две недели.

Пока БПЛА уже тестировали подразделения ССО на Запорожском направлении, он помогал военным корректировать артиллерию.

В сентябре 2023 года на передовой начали испытывать беспилотного робота Ironclad украинского производства: он имеет турель, тепловизионную камеру, бронированный панцирь и может разгоняться до 20 км/ч.

Украина разрабатывает свой аналог российского дрона-камикадзе "Ланцет", который называется "Перун". По словам главы Минцифры, есть производители, которые изготовили соответствующий продукт.

4 ноября в Министерстве обороны заявили о "рекордном" ускорении поставок дронов в подразделения ВСУ.

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