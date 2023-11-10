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Акцент на захист від ворожих РЕБ. В Україні представили новий безпілотник Leleka LR – відео видео

Этот материал также доступен на русском
10.11.2023, 18:00
Безпілотник Leleka LR (Фото: Мілітарний)
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Українсько-чеська компанія UAC представила безпілотник Leleka LR, який розробляли з урахуванням досвіду російсько-української війни та з акцентом на захист від ворожих систем радіоелектронної боротьби. Про це інформує Мілітарний.

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У матеріалі зазначається, що безпілотник Leleka LR призначений для проведення розвідки та корегування вогню артилерії. Його вироблятимуть на чеському заводі, проте тестуватимуть, обслуговуватимуть та готуватимуть операторів БПЛА в Україні.

Представники компанії розповіли, що під час розробки безпілотника було залучено найсучасніші технологічні рішення.

"У безпілотнику реалізовано резервування основних систем. "Лелека"  має кілька каналів зв’язку, що рознесені один від одного за частотами та мають усі необхідні алгоритми шифрування. Дрон оснащений системами антидемпінгу, зокрема CRP-антенами", – вказали виробники.

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За даними видання, бортовий комп’ютер безпілотника має цифрові алгоритми обробки відео та може супроводжувати як статичні, так і рухомі об'єкти, автоматично утримуючи їх у центрі кадру. Окрім цього, дрон можна використовувати з артилерією та реактивними системами залпового вогню типу HIMARS.

Серед інших характеристик БПЛА:

→ Максимальна висота – 2000-3000 м
→ Робоча висота – 1200-1500 м
→ Максимальна швидкість – 32 м/с
→ Крейсерська швидкість – 22 м/с
→ Розмах крил – 3 м
→ Злітна вага – 8,7 кг
→ Вага корисного навантаження – 600 г
→ Дальність – 90 км
→ Час польоту – 4 години

Виробник зазначив, що однією з переваг нового комплексу є легкість перепідготовки екіпажів БПЛА "Лелека-100" на новий комплекс. Обидва мають схожий алгоритм технічного обслуговування та програмне забезпечення. Екіпаж може бути підготовлений менше ніж за два тижні.

Наразі БПЛА вже тестували підрозділи ССО на Запорізькому напрямку, він допомагав військовим коригувати артилерію.

  • У вересні 2023 року на передовій почали випробовувати безпілотного робота Ironclad українського виробництва: він має турель, тепловізійну камеру, броньований панцир і може розганятися до 20 км/год.
  • Україна розробляє свій аналог російського дрона-камікадзе "Ланцет", який має назву "Перун". За словами голови Мінцифри, є виробники, які зробили відповідний продукт.
  • 4 листопада у Міністерстві оборони заявили про "рекордне" прискорення постачання дронів до підрозділів ЗСУ.

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Уляна Кричковська
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