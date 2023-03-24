Воины 92 отдельной механизированной бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко и подразделения ССО "Азов" Харьков показали уничтожение российских оккупантов в районе Бахмута. Соответствующие видео опубликовали пресс-службы подразделений.

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На записи 92 ОМБр можно заметить ожесточенный бой за посадку на Бахмутском направлении, которая практически полностью выкошена огнем всех видов вооружений.

Бои на Бахмутском направлении часто сравнивают с Первой мировой войной, которая была насыщена окопными столкновениями и ожесточенными пехотными боями.

Воины ССО "Азов" Харьков заявляют, что операторы беспилотников отряда обнаружили три группы террористов Вагнера по 10 человек под Бахмутом — в результате огня шестеро оккупантов были уничтожены, 12 — ранены, а остальные сбежали.

Ранее командующий Сухопутными войсками Александр Сырский заявил, что "совсем скоро" Вооруженные Силы Украины воспользуются потерями РФ в Бахмуте, как это было во время изгнания оккупантов из Киевской и Харьковской областей.

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Дмитро Гриниченко

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