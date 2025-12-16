Внефракционный народный депутат, бывшая "слуга" Марьяна Безуглая заблокировала трибуну во время пленарного заседания Верховной Рады 16 декабря. Трансляция велась на телеканале Рада.

В начале заседания во время речи спикера Рады Руслана Стефанчука Безуглая начала оклеивать трибуну красным скотчем и плакатами "Сырский – на увольнение", "Военная реформа", "Ложь на фронте убивает", "Сроки службы и/или ротации".

Безуглая объяснила нардепу от Европейской солидарности Алексею Гончаренко, что требует увольнения главнокомандующего Вооруженных Сил Украины Александра Сырского, и подтвердила, что у нее "есть вопросы" и к верховному главнокомандующему Владимиру Зеленскому, потому что он "не принимает критические решения". Однако его отставки она не требует, потому что "он – объект критической инфраструктуры".

Стефанчук требовал перед исполнением гимна Украины привести трибуну в порядок и "освободить от результатов творческой деятельности отдельных депутатов".

"Не нет – а да", – ответил он на возражение Безуглой.

После этого ряд депутатов выбежали к трибуне и начали срывать плакаты, Безуглая пыталась им помешать, начались непродолжительные столкновения. Парламент в это время уже пел гимн.

Безуглая продолжала стоять за трибуной Рады и блокировала ее для выступления других нардепов. Через некоторое время заседание продолжилось – и парламентариям, в том числе и лидерам фракций, пришлось выступать с места.

Нардеп также выругалась в сторону своего коллеги, бывшего "слуги" Николая Тищенко.