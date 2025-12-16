Позафракційна народна депутатка, колишня "слуга" Мар’яна Безугла заблокувала трибуну під час пленарного засідання Верховної Ради 16 грудня. Трансляція велася на телеканалі Рада.

На початку засідання під час промови спікера Ради Руслана Стефанчука Безугла почала обклеювати трибуну червоним скотчем та плакатами "Сирський – на звільнення", "Військова реформа", "Брехня на фронті вбиває", "Терміни служби та/або ротації".

Безугла пояснила нардепу від Європейської солідарності Олексію Гончаренку, що вимагає звільнення головнокомандувача Збройних Сил України Олександра Сирського, і підтвердила, що "має питання" і до верховного головнокомандувача Володимира Зеленського, тому що він "не приймає критичні рішення". Проте його відставки вона не вимагає, тому що "він – об’єкт критичної інфраструктури".

Стефанчук вимагав перед виконанням гімну України привести трибуну до ладу і "звільнити від результатів творчої діяльності окремих депутатів".

"Не ні – а так", – відповів він на заперечення Безуглої.

Після цього низка депутатів вибігли до трибуни і почали зривати плакати, Безугла намагалась їм завадити, почалися нетривалі сутички. Парламент у цей час вже співав гімн.

Безугла продовжувала стояти за трибуною Ради і блокувала її для виступу інших нардепів. Через деякий час засідання продовжилось – і парламентарям, зокрема і лідерам фракцій, довелося виступати з місця.

Нардепка також вилаялася в бік свого колеги, колишнього "слуги" Миколи Тищенка.