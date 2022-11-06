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Бойцы спецназа Альфа СБУ сожгли три российских БМП – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
06.11.2022, 11:34
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Появилось видео момента взрыва и его последствий на Крымском мосту
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео
Взрыв и пожар на Крымском мосту. Два пролета обрушены – фото, видео

Бойцы подразделения центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины уничтожили три бронированные машины пехоты российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook СБУ.

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Спецназовцы обнаружили скопление вражеской техники на одном из участков Харьковского направления. 

Выстрелом из 120-мм миномета бойцы поразили БМП и у них сдетонировал боекомплект. 

Три БМП оккупантов сгорели.

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Наталія Медведєва
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сбу спецназ Альфа война харьковская область
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