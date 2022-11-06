Бойцы подразделения центра специальных операций Альфа Службы безопасности Украины уничтожили три бронированные машины пехоты российских оккупантов. Об этом сообщает в Facebook СБУ.
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Спецназовцы обнаружили скопление вражеской техники на одном из участков Харьковского направления.
Выстрелом из 120-мм миномета бойцы поразили БМП и у них сдетонировал боекомплект.
Три БМП оккупантов сгорели.
- Еще одно видео: украинские артиллеристы снарядом Excalibur уничтожили новый российский танк Т-90.
- 3 октября ВСУ уничтожили фактически танковый батальон – 44 боевые машины.
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