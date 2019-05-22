БПП будет настаивать на открытых списках - Герасимов: видео

Блок Петра Порошенко сегодня, 22 мая. на внеочередном заседании парламента будет настаивать на введении голосования по открытым спискам. Об этом сообщил глава фракции БПП Артур Герасимов в эфире канала Прямой.

"Мы всегда - и это записано в коалиционном соглашении - настаивали на открытых списках. Именно открытые списки обсуждались с общественностью и поддерживаются всеми общественными организациями, которые являются экспертами в избирательном законодательстве. И мы, когда слушали инаугурационную речь, если я не ошибаюсь, там говорилось именно про открытые списки", - подчеркнул Герасимов.

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Он сказал, что сегодня планируется голосовать за закрытые пропорциональные списки.

Ранее директор фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина напомнила, что в соцопросах большинство граждан поддерживает пропорциональную систему с открытыми списками.

По словам главы фракции Самопомощь Олега Березюка, президент Владимир Зеленский предлагает Раде собраться на внеочередное заседание и принять изменения в действующий закон о выборах, где забираются все статьи о мажоритарке и снижается проходной барьер до 3%. "Есть еще вопрос императивного мандата", - рассказал Березюк.

Вчера, 21 мая, на сайте Администрации президента опубликовали указ о роспуске Верховной Рады.

Зеленский обратился к спикеру Андрею Парубию с требованием созвать внеочередное заседание Рады, и Парубий издал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 22 мая.

Вчера в эфире 112 глава АП Андрей Богдан заявил, что принятие избирательного кодекса с открытыми списками "пока невозможно".