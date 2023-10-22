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Чистилище. Спецподразделение KRAKEN показало отражение атаки оккупантов под Купянском видео

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2023, 19:20
Фото - скриншот из видео
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Спецподразделение KRAKEN опубликовало 11-минутное видео боев на Купянском направлении, смонтированное из записей нагрудных камер бойцов и дронов наблюдения.  

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Ролик наглядно демонстрирует тактику "мясных штурмов" оккупантов и их "эффективность", пояснили в подразделении.

Бойцы также отметили, что на вопрос, "чем руководствуются командиры, отправляя сотни своих бойцов на верную смерть", отвечать уже, видимо, будет некому.

Генштаб в утренней сводке сообщил, что оккупанты наступают в районах Купянска, Кременной, Бахмута, Авдеевки, Марьинки, Старомайорского и Приютного. За сутки на фронте произошло более 80 боевых столкновений. В направлении Купянска украинские воины отбили более 15 атак в районах Ивановки и Синьковки Харьковской области и Надии Луганской области. 

  • 19 октября главком ВСУ Залужный посетил Авдеевку и Купянское направление, где активизировались и ведут наступательные действия российские захватчики. Там он провел штабную работу с командующими и командирами бригад.
  • Спикер ВСУ Штупун сообщил, что на Авдеевском направлении несколько снизилась активность врага, но он продолжает идти вперед.
  • Тоннели и роботизированные машинки для БК. ВСУ рассказали о новой тактике РФ под Авдеевкой. 

Смотрите также: Авдеевка. FPV-дрон уничтожил "Солнцепек" россиян. Видео детонации термобарических снарядов

Сергей Бережной
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войнавидеоKrakenкупянское направление
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