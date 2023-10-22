Спецпідрозділ KRAKEN опублікував 11-хвилинне відео боїв на Куп'янському напрямку, змонтоване із записів нагрудних камер бійців та дронів спостереження.
Ролик наочно демонструє тактику "м'ясних штурмів" окупантів та їх "ефективність", пояснили в підрозділі.
Бійці також зазначили, що на запитання, "чим керуються командири, відправляючи сотні своїх бійців на вірну смерть", відповідати вже, мабуть, не буде кому.
Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Приютного. За добу на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили понад 15 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області і Надії Луганської області.
- 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
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