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Чистилище. Спецпідрозділ KRAKEN показав відбиття атаки окупантів під Куп'янськом видео

Этот материал также доступен на русском
22.10.2023, 19:20
Фото - скриншот із відео
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Спецпідрозділ KRAKEN опублікував 11-хвилинне відео боїв на Куп'янському напрямку, змонтоване із записів нагрудних камер бійців та дронів спостереження.

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Ролик наочно демонструє тактику "м'ясних штурмів" окупантів та їх "ефективність", пояснили в підрозділі.

Бійці також зазначили, що на запитання, "чим керуються командири, відправляючи сотні своїх бійців на вірну смерть", відповідати вже, мабуть, не буде кому.

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Приютного. За добу на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили понад 15 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області і Надії Луганської області.

  • 19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.
  • Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.
  • Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

Дивіться також Авдіївка. FPV-дрон знищив "Солнцепек" росіян. Відео детонації термобаричних снарядів

Сергій Бережний
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