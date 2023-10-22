Спецпідрозділ KRAKEN опублікував 11-хвилинне відео боїв на Куп'янському напрямку, змонтоване із записів нагрудних камер бійців та дронів спостереження.

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Ролик наочно демонструє тактику "м'ясних штурмів" окупантів та їх "ефективність", пояснили в підрозділі.

Бійці також зазначили, що на запитання, "чим керуються командири, відправляючи сотні своїх бійців на вірну смерть", відповідати вже, мабуть, не буде кому.

Генштаб у ранковому зведенні повідомив, що окупанти наступають у районах Куп'янська, Кремінної, Бахмута, Авдіївки, Мар'їнки, Старомайорського та Приютного. За добу на фронті сталося понад 80 бойових зіткнень. У напрямку Куп'янська українські воїни відбили понад 15 атак у районах Іванівки та Синьківки Харківської області і Надії Луганської області.

19 жовтня головком ВСУ Залужний відвідав Авдіївку та Куп'янський напрямок, де активізувалися та ведуть наступальні дії російські загарбники. Там він провів штабну роботу з командувачами та командирами бригад.

Спікер ЗСУ Штупун повідомив, що на Авдіївському напрямку дещо знизилася активність ворога, але він продовжує йти вперед.

Тунелі та роботизовані машинки для БК. ЗСУ розповіли про нову тактику РФ під Авдіївкою.

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