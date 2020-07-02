Дело судьи Вовка. У троих членов ВСП возможен конфликт интересов – Схемы

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У рассматривавших дело судьи Павла Вовка троих членов Высшего совета правосудия возможен конфликт интересов

Трое членов Высшего совета правосудия не взяли самоотвод по делу судьи Павла Вовка, несмотря на возможный конфликт интересов. Об этом говорится в расследовании программы Схемы "Судейская корпорация".

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Схемы высянили, что докладчик по делу Вовка, тогдашний председатель ВСП Владимир Говоруха ранее получал положительное судебное решение по частному делу от судейской коллегии, членом которой был судья Вовк.

По данным Схем, Вовк также ранее принял положительное решение по частному делу члена ВСП, который рассматривал вопрос об отстранении его от правосудия – Виктора Шапрана.

Схемы сообщают, что вероятный конфликт также был у Андрея Овсиенко, который тоже рассматривал дело об отстранении Вовка и который сейчас возглавляет ВСП. Его жена - Оксана Овсиенко, как кандидат в судьи, за несколько месяцев до этого рассмотрения проходила стажировку в Окружном административном суде. Павел Вовк, как председатель суда, и должен был назначить для жены члена ВСП "коуча наставника" в суде.

"Об этом прямо говорит закон о судоустройстве и статусе судей, о ВСП, что член ВСП не должен и не может рассматривать вопросы, если этот судья рассматривал или рассматривает дела в отношении члена ВСП – здесь очевиден конфликт интересов", – считает эксперт Центра противодействия коррупции Галина Чижик.

Отмечается, что журналисты отправили запрос в НАПК с вопросами о возможном конфликте интересов у членов ВСП и членам Высшего совета правосудия с просьбой о комментарии, но ответа пока не получили.

  • 26 июля 2019 года следственная группа сотрудников НАБУ, ГПУ и СБУ пришла с обысками в ОАСК из-за обвинений в схеме давления на Высшую квалификационную комиссию судей.
  • В тот же день НАБУ  опубликовало записи разговоров якобы главы ОАСК Павла Вовка с членами ВККС Сергеем Остапцом и Николаем Сирошем в рамках расследования возможного уголовного преступления главы и судей ОАСК.
  • 2 августа главе ОАСК вручили подозрение и допросили
  • 20 августа Высший совет правосудия отказался отстранить Вовка от исполнения служебных обязанностей.
  • 21 января судья Вовк снова возглавил Окружной админсуд Киева.

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Теги: высший совет правосудия, схемы, павел вовк
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