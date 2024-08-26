Народный депутат Артем Дмитрук пешком перешел границу в Молдову, утверждает журналист Украинской правды Михаил Ткач. Местные правоохранители не задержали Дмитрука по запросу Украины, ведь у них не было оснований, говорится в колонке на сайте УП.

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По данным СМИ, Дмитрук пешком пересек границу с Молдовой через пункт пропуска "Паланка" – произошло это в День Независимости, 24 августа, в 12:00.

Источники в молдавских правоохранительных органах заявили медиа, что дальше нардеп сразу поехал в местный отдел полиции в городке Штефан-Воде (в том же районе, что и "Паланка").

В отделении нардеп просил получить временное убежище до рассмотрения его дела (однако при таких обстоятельствах он не имел бы возможности сразу покинуть Молдову в тот же день), а сами молдавские правоохранители проводят собственное расследование ситуации, передает УП.

Источники издания среди украинских правоохранителей заявили, что Дмитрук не выезжал официально из Украины 24 августа, и по пограничной базе он все еще находится в Украине.

Как пишет СМИ, из Штефан-Воде Дмитрук уехал в столицу Молдовы Кишинев – и когда тот уже был в одноимённом аэропорту, молдавские правоохранители получили запрос от украинских коллег на задержание нардепа.

Впрочем, кроме этого запроса не было никаких других оснований для задержания (например, решения суда, подозрения в совершении преступления), потому и молдавская сторона Дмитрука не задержала – и тот самолетом покинул эту страну, поясняет УП.

Вылет рейса Кишинев-Рим задержался, и нардеп прошел паспортный контроль в 17:30, а вылетел в римский аэропорт "Фьюмичино" только в 20:00 – вот, как утверждается, соответствующая выписка из молдавской пограничной базы:

Фото: УП

Источники СМИ среди молдавских правоохранителей ознакомились с видео с камер наблюдений аэропорта, как говорят, на них Дмитрук "заметно нервничал". Медиа предполагает, что это связано с подозрением, которое ему объявили на следующий день – и по которому его уже могли бы и задержать в Молдове.

По данным источников СМИ среди правоохранительных органов страны, уже 25 августа в Кишиневе работали их украинские коллеги.

В дальнейшем источники издания расходятся: одни украинские правоохранители говорят, что уже 25 августа Дмитрук отправился из Рима в Лондон, другие же говорят, что он поехал в Стамбул.

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