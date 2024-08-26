Нардепа Дмитрука не затримали в Молдові, бо Україна не надала для цього підстав – відео УП
Народний депутат Артем Дмитрук пішки перейшов кордон до Молдови, стверджує журналіст Української правди Михайло Ткач. Місцеві правоохоронці не затримали Дмитрука за запитом Україні, адже не мали для цього підстав, йдеться у колонці на сайті УП.
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За даними ЗМІ, Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" – відбулося це на День Незалежності, 24 серпня, о 12:00.
Джерела у молдовських правоохоронних органах заявили медіа, що далі нардеп одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде (у тому ж районі, що й "Паланка").
У відділку нардеп просив отримати тимчасовий притулок до розгляду його справи (проте за таких обставин він би не мав можливості одразу залишити Молдову того ж дня), а самі молдовські правоохоронці проводять власне розслідування ситуації, передає УП.
Джерела видання серед українських правоохоронців заявили виданню, що Дмитрук не виїжджав офіційно з України 24 серпня, і за прикордонною базою він все ще перебуває в Україні.
Як пише ЗМІ, зі Штефан-Воде Дмитрук поїхав до столиці Молдови Кишиневу – і коли той уже був в однойменному аеропорті, молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег на затримання нардепа.
Утім, окрім цього запиту не було жодних інших підстав для затримання (наприклад, рішення суду, підозри у скоєнні злочину), тому й молдовська сторона Дмитрука не затримала – і той літаком залишив цю країну, пояснює УП.
Виліт рейсу Кишинів-Рим затримався, і нардеп пройшов паспортний контроль о 17:30, а вилетів до римського аеропорту "Фьюмічіно" лише о 20:00 – ось, як стверджується, відповідна виписка з молдовської прикордонної бази:
Джерела ЗМІ серед молдовських правоохоронців ознайомилися з відео з камер спостережень аеропорту, як кажуть, на них Дмитрук "помітно нервував". Медіа припускає, що це пов'язано з підозрою, котру йому оголосили вже наступного дня – і за якою його вже могли б і затримати у Молдові.
За даними джерел ЗМІ серед правоохоронних органів країни, вже 25 серпня у Кишиневі працювали їхні українські колеги.
Надалі джерела видання розходяться: одні українські правоохоронці кажуть, що вже 25 серпня Дмитрук вирушив із Рима до Лондона, інші ж кажуть, що той вирушив до Стамбулу.
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- Вдень 25 серпня генеральний прокурор Андрій Костін повідомив про підозру чинному нардепу – за інцидентами з нападами на правоохоронця та військового в Одесі та Києві, які відбулися у 2022-му та 2023 роках відповідно. Раніше того ж дня ЗМІ вже повідомляли, що нардеп Дмитрук виїхав за кордон до Молдови.
- Надвечір ДБР порушило кримінальне провадження за фактом незаконного перетину кордону чинним народним депутатом. Співрозмовник LIGA.net у ДБР підтвердив, що йдеться про Дмитрука.
- Уже 26 серпня комунікаційниця ДБР повідомила: у відомстві дійсно були матеріали справ щодо нардепа, але його не могли затримати раніше – не було підозри від генерального прокурора.
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