Народний депутат Артем Дмитрук пішки перейшов кордон до Молдови, стверджує журналіст Української правди Михайло Ткач. Місцеві правоохоронці не затримали Дмитрука за запитом Україні, адже не мали для цього підстав, йдеться у колонці на сайті УП.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За даними ЗМІ, Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка" – відбулося це на День Незалежності, 24 серпня, о 12:00.

Джерела у молдовських правоохоронних органах заявили медіа, що далі нардеп одразу поїхав до місцевого відділку поліції у містечку Штефан-Воде (у тому ж районі, що й "Паланка").

У відділку нардеп просив отримати тимчасовий притулок до розгляду його справи (проте за таких обставин він би не мав можливості одразу залишити Молдову того ж дня), а самі молдовські правоохоронці проводять власне розслідування ситуації, передає УП.

Джерела видання серед українських правоохоронців заявили виданню, що Дмитрук не виїжджав офіційно з України 24 серпня, і за прикордонною базою він все ще перебуває в Україні.

Як пише ЗМІ, зі Штефан-Воде Дмитрук поїхав до столиці Молдови Кишиневу – і коли той уже був в однойменному аеропорті, молдовські правоохоронці отримали запит від українських колег на затримання нардепа.

Утім, окрім цього запиту не було жодних інших підстав для затримання (наприклад, рішення суду, підозри у скоєнні злочину), тому й молдовська сторона Дмитрука не затримала – і той літаком залишив цю країну, пояснює УП.

Виліт рейсу Кишинів-Рим затримався, і нардеп пройшов паспортний контроль о 17:30, а вилетів до римського аеропорту "Фьюмічіно" лише о 20:00 – ось, як стверджується, відповідна виписка з молдовської прикордонної бази:

Фото: УП

Джерела ЗМІ серед молдовських правоохоронців ознайомилися з відео з камер спостережень аеропорту, як кажуть, на них Дмитрук "помітно нервував". Медіа припускає, що це пов'язано з підозрою, котру йому оголосили вже наступного дня – і за якою його вже могли б і затримати у Молдові.

За даними джерел ЗМІ серед правоохоронних органів країни, вже 25 серпня у Кишиневі працювали їхні українські колеги.

Надалі джерела видання розходяться: одні українські правоохоронці кажуть, що вже 25 серпня Дмитрук вирушив із Рима до Лондона, інші ж кажуть, що той вирушив до Стамбулу.

Читайте також: Зеленський зустрівся з правоохоронцями щодо зрадників та корупціонерів – план обіцяють за два тижні

Читайте також: ДБР підтвердило, що нардеп Дмитрук незаконно виїхав за кордон і йому у цьому допомагали