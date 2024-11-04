79-я отдельная десантно-штурмовая Таврическая бригада показала, как разбивает российские механизированные колонны на одном из самых горячих участков фронта – на Кураховском направлении. Видео 18+ опубликовала пресс-служба бригады.

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"Колонны российской бронетехники выходят на рубеж атаки на Кураховском направлении фронта и тут же завершают "спецоперацию", – сказано в сообщении.

На видео – боевая работа противотанкистов, операторов ударных дронов, саперов, десантников на переднем крае.

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Кураховское направление уже долгое время остается одним из самых горячих на фронте и лидирует по количеству боестолкновений – их там наравне с Покровским направлением, а порой и больше. В частности, по данным Генштаба, за прошедшие сутки, 3 ноября, на Кураховском направлении было 27 боестолкновений. На Покровском – тоже 27. Всего по фронту – 169.

OSINT-сообщество DeepState регулярно констатирует продвижение россиян на Кураховском направлении.

79-я бригада регулярно разбивает российские колонны. В отличие от большинства других участков фронта, здесь оккупанты постоянно применяют для штурмов бронетехнику, а не только пехоту.

Цель России на этом направлении – охватить Курахово.

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