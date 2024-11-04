79 окрема десантно-штурмова Таврійська бригада показала, як розбиває російські механізовані колони на одній із найгарячіших ділянок фронту – на Курахівському напрямку. Відео 18+ опублікувала пресслужба бригади.

"Колони російської бронетехніки виходять на рубіж атаки на Курахівському напрямку фронту і тут же завершують "спецоперацію", – йдеться у повідомленні.

На відео – бойова робота протитанкістів, операторів ударних дронів, саперів, десантників на передньому краї.

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Курахівський напрямок вже тривалий час залишається одним з найгарячіших на фронті і лідирує за кількістю боєзіткнень – їх там на рівні із Покровським напрямком, а часом і більше. Зокрема, за даними Генштабу, минулої доби, 3 листопада, на Курахівському напрямку було 27 боєзіткнень. На Покровському – теж 27. Загалом по фронту – 169.

OSINT-спільнота DeepState регулярно констатує просування росіян на Курахівському напрямку.

79 бригада регулярно розбиває російські колони. На відміну від більшості інших ділянок фронту, тут окупанти постійно застосовують для штурмів бронетехніку, а не лише піхоту.

Мета Росії на цьому напрямку – охопити Курахове.

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