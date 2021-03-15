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Дубинский обвинил в своем исключении из СН Зеленского: Вы мое самое большое разочарование видео

15.03.2021, 20:55
Александр Дубинский (Фото: пресс-служба Слуги народа/Facebook)
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Депутат Александр Дубинский, которого сегодня исключили из партии Слуга народа, назвал это решение "мошенничеством" и заявил, что его принял лично президент Владимир Зеленский. Об этом Дубинский сказал в своем видеообращении в YouTube.

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"Это было даже не решение Корниенко (глава партии СН Александр Корниенко, – ред.), как вы понимаете, это было такое узаконенное поручение одного человека по имени Владимир Зеленский, который потребовал меня исключить из партии, что, собственно, и исполнил товарищ Корниенко", – сказал Дубинский.

По его словам, он потребовал от Зеленского в течение 24 часов дать ответ на вопрос, правда ли, что тот решил "незаконным, мошенническим способом захватить позицию руководителя Киевской облорганизации". Депутат сказал, что не получил ответа на свой вопрос. "Вы ответить побоялись и дали соответствующую команду своим этим миньонам", – сказал Дубинский.

"Это иначе как аферой и мошенничеством не назовешь", – убежден он.

Также депутат заявил, что "разочаровался" в Зеленском. "Вы мое самое большое разочарование", – сказал он.

"Я Вам доверял. Доверял Вам сильно и искренне. Я голосовал за Ваши инициативы и предложенные Вами кадры, хотя и сомневался во многих из них… Я, конечно, не снимаю с себя ответственности, но я слишком, чересчур Вам доверял. Я верил в Вашу искренность. А оказалось, что это была не искренность. За маской искренности скрывалась великолепная игра талантливого актера", — написал Дубинский в Telegram.

Он отметил, что не собирается сдавать мандат депутата.

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Вадим Ребрина
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Слуга народа Владимир Зеленский александр дубинский
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