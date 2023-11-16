Несколько дней назад российские оккупанты предприняли утренний штурм на позиции бойцов 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетьмана Ивана Выговского на одном из участков на южном фронте. Как все начиналось, Силы обороны показывали ранее (видео 18+), а 16 ноября выложили финал провальной атаки противника.
Бой длился несколько часов, российскую пехоту прикрывала бронетехника, артиллерия и авиация.
По словам защитников, оккупанты потеряли "около полусотни" солдат убитыми и ранеными. Речь идет о личном составе 37-й казачьей бригады имени Е. А. Щаденко из Кяхты, Бурятия.
В финале боестолкновения 58-я бригада предприняла контратаку с бронетехникой.
"Результат – уничтожена российская техника, ликвидированы захватчики. Немногим россиянам удалось добровольно сдаться в плен. Русские своих не бросают – они их добивают, наматывая на гусеницы", – резюмировали бойцы.
Сейчас кроме южного фронта и сдерживания России под Купянском идет второй месяц масштабной битвы за Авдеевку, который начался 10 октября 2023 года с массированных штурмов россиян колоннами бронетехники.
Город с окрестностями образуют "впячивание" в территорию, захваченную оккупантами, и последние хотят "срезать" этот выступ, взяв его в клещи, чтобы а) отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, б) оттянуть в эту горячую точку войска Украины с опасных для РФ направлений, в) продемонстрировать российскому населению успехи на фронте перед "выборами".
Россияне несут огромные потери в непрекращающихся атаках, что подтверждается множеством видео и фотоматериалов с поля боя, но продолжают штурмовать, бросая в бой за Авдеевку все новые подразделения.
- 15 ноября 2023 года потери армии РФ в Украине составили 820 человек, уничтожены также 58 артиллерийских систем. Это самые большие суточные потери артиллерии России с начала полномасштабного вторжения.
- 15 ноября россияне показали, что осталось от их позиции САУ под Авдеевкой.
- Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
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