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Финальная часть "самоубийственной" атаки россиян из Бурятии – видео с танком 58 бригады видео

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2023, 13:59
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Несколько дней назад российские оккупанты предприняли утренний штурм на позиции бойцов 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетьмана Ивана Выговского на одном из участков на южном фронте. Как все начиналось, Силы обороны показывали ранее (видео 18+), а 16 ноября выложили финал провальной атаки противника.

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Бой длился несколько часов, российскую пехоту прикрывала бронетехника, артиллерия и авиация.

По словам защитников, оккупанты потеряли "около полусотни" солдат убитыми и ранеными. Речь идет о личном составе 37-й казачьей бригады имени Е. А. Щаденко из Кяхты, Бурятия.

В финале боестолкновения 58-я бригада предприняла контратаку с бронетехникой.

"Результат – уничтожена российская техника, ликвидированы захватчики. Немногим россиянам удалось добровольно сдаться в плен. Русские своих не бросают – они их добивают, наматывая на гусеницы", – резюмировали бойцы.

Сейчас кроме южного фронта и сдерживания России под Купянском идет второй месяц масштабной битвы за Авдеевку, который начался 10 октября 2023 года с массированных штурмов россиян колоннами бронетехники.

Город с окрестностями образуют "впячивание" в территорию, захваченную оккупантами, и последние хотят "срезать" этот выступ, взяв его в клещи, чтобы а) отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, б) оттянуть в эту горячую точку войска Украины с опасных для РФ направлений, в) продемонстрировать российскому населению успехи на фронте перед "выборами".

Россияне несут огромные потери в непрекращающихся атаках, что подтверждается множеством видео и фотоматериалов с поля боя, но продолжают штурмовать, бросая в бой за Авдеевку все новые подразделения.

  • Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.
Євген Пилипенко
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