Несколько дней назад российские оккупанты предприняли утренний штурм на позиции бойцов 58-й отдельной мотопехотной бригады им. гетьмана Ивана Выговского на одном из участков на южном фронте. Как все начиналось, Силы обороны показывали ранее (видео 18+), а 16 ноября выложили финал провальной атаки противника.

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Бой длился несколько часов, российскую пехоту прикрывала бронетехника, артиллерия и авиация.

По словам защитников, оккупанты потеряли "около полусотни" солдат убитыми и ранеными. Речь идет о личном составе 37-й казачьей бригады имени Е. А. Щаденко из Кяхты, Бурятия.

В финале боестолкновения 58-я бригада предприняла контратаку с бронетехникой.

"Результат – уничтожена российская техника, ликвидированы захватчики. Немногим россиянам удалось добровольно сдаться в плен. Русские своих не бросают – они их добивают, наматывая на гусеницы", – резюмировали бойцы.

Сейчас кроме южного фронта и сдерживания России под Купянском идет второй месяц масштабной битвы за Авдеевку, который начался 10 октября 2023 года с массированных штурмов россиян колоннами бронетехники.

Город с окрестностями образуют "впячивание" в территорию, захваченную оккупантами, и последние хотят "срезать" этот выступ, взяв его в клещи, чтобы а) отодвинуть артиллерию ВСУ от Донецка, б) оттянуть в эту горячую точку войска Украины с опасных для РФ направлений, в) продемонстрировать российскому населению успехи на фронте перед "выборами".

Россияне несут огромные потери в непрекращающихся атаках, что подтверждается множеством видео и фотоматериалов с поля боя, но продолжают штурмовать, бросая в бой за Авдеевку все новые подразделения.

15 ноября 2023 года потери армии РФ в Украине составили 820 человек, уничтожены также 58 артиллерийских систем. Это самые большие суточные потери артиллерии России с начала полномасштабного вторжения.

15 ноября россияне показали, что осталось от их позиции САУ под Авдеевкой.

Боевой нардеп Костенко считает, что даже если россияне захватят Авдеевку, они не смогут развить успех дальше.

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