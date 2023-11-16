Декілька днів тому російські окупанти здійснили ранковий штурм на позиції бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського на одній із ділянок на південному фронті. Як усе починалося, Сили оборони показували раніше (відео 18+), а 16 листопада виклали фінал провальної атаки противника.

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Бій тривав кілька годин, російську піхоту прикривала бронетехніка, артилерія й авіація.

За словами захисників, окупанти втратили "близько півсотні" солдатів убитими та пораненими. Йдеться про особовий склад 37-ї козацької бригади імені Є. А. Щаденка з Кяхти, Бурятія.

У фіналі зіткнення 58-а бригада пішла в контратаку з бронетехнікою.

"Результат – знищено російську техніку, ліквідовано загарбників. Небагатьом росіянам вдалося добровільно здатися в полон. Росіяни своїх не кидають – вони їх добивають, намотуючи на гусениці", – резюмували бійці.

Наразі окрім південного фронту і стримування Росії під Куп'янськом триває другий місяць масштабної битви за Авдіївку, який розпочався 10 жовтня 2023 року з масованих штурмів росіян колонами бронетехніки.

Місто з околицями утворюють "вп'ячування" в територію, захоплену окупантами, й останні хочуть "зрізати" цей виступ, взявши його в кліщі, щоб а) відсунути артилерію ЗСУ від Донецька; б) відтягнути в цю гарячу точку війська України з небезпечних для РФ напрямків, в) продемонструвати російському населенню успіхи перед "виборами".

Росіяни зазнають величезних втрат у безперервних атаках, що підтверджується безліччю відео й фотоматеріалів з поля бою, але продовжують штурмувати, кидаючи в бій за Авдіївку нові підрозділи.

15 листопада 2023 року втрати армії РФ в Україні склали 820 осіб, знищено також 58 артилерійських систем. Це найбільші добові втрати артилерії Росії від початку повномасштабного вторгнення.

15 листопада росіяни показали, що залишилося від їхньої позиції САУ під Авдіївкою.

Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.

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