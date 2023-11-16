Декілька днів тому російські окупанти здійснили ранковий штурм на позиції бійців 58-ї окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського на одній із ділянок на південному фронті. Як усе починалося, Сили оборони показували раніше (відео 18+), а 16 листопада виклали фінал провальної атаки противника.
Бій тривав кілька годин, російську піхоту прикривала бронетехніка, артилерія й авіація.
За словами захисників, окупанти втратили "близько півсотні" солдатів убитими та пораненими. Йдеться про особовий склад 37-ї козацької бригади імені Є. А. Щаденка з Кяхти, Бурятія.
У фіналі зіткнення 58-а бригада пішла в контратаку з бронетехнікою.
"Результат – знищено російську техніку, ліквідовано загарбників. Небагатьом росіянам вдалося добровільно здатися в полон. Росіяни своїх не кидають – вони їх добивають, намотуючи на гусениці", – резюмували бійці.
Наразі окрім південного фронту і стримування Росії під Куп'янськом триває другий місяць масштабної битви за Авдіївку, який розпочався 10 жовтня 2023 року з масованих штурмів росіян колонами бронетехніки.
Місто з околицями утворюють "вп'ячування" в територію, захоплену окупантами, й останні хочуть "зрізати" цей виступ, взявши його в кліщі, щоб а) відсунути артилерію ЗСУ від Донецька; б) відтягнути в цю гарячу точку війська України з небезпечних для РФ напрямків, в) продемонструвати російському населенню успіхи перед "виборами".
Росіяни зазнають величезних втрат у безперервних атаках, що підтверджується безліччю відео й фотоматеріалів з поля бою, але продовжують штурмувати, кидаючи в бій за Авдіївку нові підрозділи.
- 15 листопада 2023 року втрати армії РФ в Україні склали 820 осіб, знищено також 58 артилерійських систем. Це найбільші добові втрати артилерії Росії від початку повномасштабного вторгнення.
- 15 листопада росіяни показали, що залишилося від їхньої позиції САУ під Авдіївкою.
- Бойовий нардеп Костенко вважає, що навіть якщо росіяни захоплять Авдіївку, вони не зможуть розвивати успіх далі.
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