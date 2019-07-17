Годовщина трагедии MH17: Госдеп сделал заявление - видео

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США призывают РФ "ответить за свою роль в авиакатастрофе и полностью сотрудничать со следствием"

17 июля 2014 года над Украиной сбили самолет рейса MH17 Малазийских авиалиний, в связи с годовщиной трагедии спикер Госдепартамента США Морган Ортагус записала обращение, призвав Россию понести ответственность.

Она напомнила, что в этой авиакатастрофе погибли 298 человек.

"Вместе с их семьями и друзьями мы скорбим по потере невинных гражданских жертв. Мы поддерживаем поиск истины и справедливости", - заявила она.

Спикер Госдепа также напомнила, что Следственная группа, в которую входят Нидерланды, Австралия, Бельгия, Малайзия и Украина "долго и усердно работают над тем, чтобы привлечь виновных к ответственности", а в мае 2018-го были представлены доказательства, что ракетная установка, из которой сбили самолет, была доставлена из России.

"Самолет MH17 был сбит ракетой класса земля-воздух Бук, которой владела Россия, которая была выпущена с территории на востоке Украины, подконтрольной России и подконтрольным России силам", - заявила Ортагус.

Спикер Госдепа подчеркнула, что США призывают РФ "ответить за свою роль в авиакатастрофе и полностью сотрудничать со следствием".

19 июня были названы первые подозреваемые по делу о крушении Боинга-777 над Донбассом в 2014 году: россияне Сергей "Хмурый" Дубинский, Игорь "Стрелков/Стрелок" Гиркин, Олег "Гюрза" Пулатов и украинец Леонид "Крот" Харченко. Объявлены подозрения, но их не будут экстрадировать. СМИ выяснили, где они сейчас. РФ назвала все "голословными обвинениями".

Ранее сегодня СБУ сообщила, что задержала водителя автотягача, перевозившего российский зенитно-ракетный комплекс Бук.

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Теги: Донбасс, MH17, Морган Ортагус
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