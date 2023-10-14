В сети появилось видео из Авдеевки Донецкой области, в районе которой сейчас идут активные боевые действия. Город страдает от разрушений и возгораний, вызванных постоянными российскими обстрелами.

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На видео – охваченные огнем многоэтажные дома местных жителей, разрушенные здания, простреленные и сгоревшие авто.

Вчера поздно вечером россияне разбомбили авиацией пятиэтажку в Авдеевке. Под завалами может находиться человек, но достать его сейчас невозможно, сообщили в МВД.

Полиция призывает местных эвакуироваться из города.

Армия РФ в последнюю неделю активизировала атаки в районе Авдеевки, наступает пехотой, тяжелой техникой и наносит массированные авиационные удары.

Оккупанты бросили на штурм Авдеевки и ее окрестности три бригады — это около 10 000 солдат.

Сегодня утром Генштаб сообщил, что в течение суток произошло 100 боестолкновений на фронте, украинские защитники отбили 20 атак на Авдеевском направлении.

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