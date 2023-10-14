У мережі з'явилося відео з Авдіївки Донецької області, в районі якої зараз точаться активні бойові дії. Місто потерпає від руйнувань та загорянь, викликаних постійними російськими обстрілами.

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На відео – охоплені вогнем багатоповерхові будинки місцевих жителів, вщент зруйновані будівлі, прострілені та згорілі авто.

Вчора пізно ввечері росіяни розбомбили авіацією п'ятиповерхівку в Авдіївці. Під завалами може бути людина, але дістати її зараз неможливо, повідомили в МВС.

Поліція закликає місцевих евакуюватись із міста.

Армія РФ останнім тижнем активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.

Окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.

Сьогодні вранці Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.

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