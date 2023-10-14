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Палаючі багатоповерхівки, прострілені авто. Відео з Авдіївки, де активно наступає армія РФ видео

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14.10.2023, 22:40
Відео: соцмережі
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У мережі з'явилося відео з Авдіївки Донецької області, в районі якої зараз точаться активні бойові дії. Місто потерпає від руйнувань та загорянь, викликаних постійними російськими обстрілами.

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На відео – охоплені вогнем багатоповерхові будинки місцевих жителів, вщент зруйновані будівлі, прострілені та згорілі авто.

Вчора пізно ввечері росіяни розбомбили авіацією п'ятиповерхівку в Авдіївці. Під завалами може бути людина, але дістати її зараз неможливо, повідомили в МВС.

Поліція закликає місцевих евакуюватись із міста.

  • Армія РФ останнім тижнем активізувала атаки в районі Авдіївки, наступає піхотою, важкою технікою та завдає масованих авіаційних ударів.
  • Окупанти кинули на штурм Авдіївки та її околиці три бригади – це близько 10 000 солдатів.
  • Сьогодні вранці Генштаб повідомив, що протягом доби відбулося 100 бойових зіткнень на фронті, українські захисники відбили 20 атак на Авдіївському напрямку.

Читайте також: РФ сильно б'є по Авдіївці, неможливо врятувати людей з-під завалів – військова адміністрація

Оксана Житнюк
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