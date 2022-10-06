Российский оккупант пожаловался на высокую боеспособность украинской армии и на то, что войска РФ не могут результативно отвечать на обстрелы из-за отсутствия необходимого для этого вооружения. Очередной перехват опубликовала Служба безопасности Украины.

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В перехваченном разговоре российский контрактник, воюющий на Херсонском направлении, рассказал своему земляку о ситуации на фронте.

"Вчера нас три раза вертушки отъе**шили. ПТУРки каждый день е**шат, "Грады". Здесь на танках выезжают на прямую наводку и еб**шат", – пожаловался россиянин.

По его словам, у оккупантов нет вооружения уровня ВСУ, а собственная штурмовая авиация не прилетает им в поддержку, опасаясь ударов со стороны украинских сил.

"У них (ВСУ. – Ред.) есть вообще все! Все вообще! У нас нет ни***! Я же говорю, что здесь все не так, как думают там, в России! Здесь по-взрослому, братан!" – сказал оккупант.

СБУ напоминает телефоны горячих линий для сдачи в плен: +380665803498 и +380931192984. Позвонить по телефону могут как сами военнослужащие армии РФ, так и их родные и близкие.

По данным Генштаба ВСУ, с 24 февраля по 6 октября армия РФ потеряла в войне против Украины около 61 330 военных убитыми.

Украинские военные наступают сразу на нескольких направлениях. Идет движение на Сватово Луганской области, освобождены ряд населенных пунктов на юге.

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Оксана Житнюк

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