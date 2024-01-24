Харьков. Появились фото и видео последствий ракетного удара россиян вечером 23 января

Российские оккупанты в очередной раз ударили по Харькову ракетами типа С-300 поздно вечером 23 января. Снимки и видео последствий обстрела опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

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По словам правоохранителей, пострадали девять человек, среди них четырехлетний ребенок.

Удар пришелся по Киевскому району Харькова, также зафиксирован прилет в Холодногорском районе.

Предварительно, россияне били ракетами С-300.

Есть повреждения жилых домов, гражданской и научной инфраструктуры.

На местах работают все необходимые службы.

Утром 23 января российские захватчики нанесли 10 ударов по Киевскому и Салтовскому районам Харькова, предварительно били ракетами С-300 и Х-22.

По состоянию на вечер в результате удара по Харькову количество погибших возросло до восьми человек, известно о 62 пострадавших. Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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