Российские оккупанты в очередной раз ударили по Харькову ракетами типа С-300 поздно вечером 23 января. Снимки и видео последствий обстрела опубликовала пресс-служба Министерства внутренних дел.

По словам правоохранителей, пострадали девять человек, среди них четырехлетний ребенок.

Харьков. Появились фото и видео последствий ракетного удара россиян вечером 23 января

Удар пришелся по Киевскому району Харькова, также зафиксирован прилет в Холодногорском районе. 

Харьков. Появились фото и видео последствий ракетного удара россиян вечером 23 января

Предварительно, россияне били ракетами С-300. 

Есть повреждения жилых домов, гражданской и научной инфраструктуры.

Харьков. Появились фото и видео последствий ракетного удара россиян вечером 23 января

На местах работают все необходимые службы. 

  • Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что во время комбинированной ракетной атаки Россия применила крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Из 41 воздушной цели украинская противовоздушная оборона уничтожила почти половину.

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