Харків. З'явилися фото та відео наслідків ракетного удару росіян увечері 23 січня

Російські окупанти вкотре вдарили по Харкову ракетами типу С-300 пізно ввечері 23 січня. Знімки та відео наслідків обстрілу опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.

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За словами правоохоронців, постраждали дев'ятеро людей, серед них чотирирічна дитина.

Удар припав по Київському району Харкова, також зафіксовано приліт у Холодногірському районі.

Попередньо росіяни били ракетами С-300.

Є пошкодження житлових будинків, цивільної та наукової інфраструктури.

На місцях працюють усі необхідні служби.

Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова, попередньо били ракетами С-300 та Х-22.

Станом на вечір внаслідок удару по Харкову кількість загиблих зросла до восьми людей, відомо про 62 потерпілих. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.

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