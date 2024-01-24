Харків. З'явилися фото та відео наслідків ракетного удару росіян увечері 23 січня
Російські окупанти вкотре вдарили по Харкову ракетами типу С-300 пізно ввечері 23 січня. Знімки та відео наслідків обстрілу опублікувала пресслужба Міністерства внутрішніх справ.
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За словами правоохоронців, постраждали дев'ятеро людей, серед них чотирирічна дитина.
Удар припав по Київському району Харкова, також зафіксовано приліт у Холодногірському районі.
Попередньо росіяни били ракетами С-300.
Є пошкодження житлових будинків, цивільної та наукової інфраструктури.
На місцях працюють усі необхідні служби.
- Вранці 23 січня російські загарбники завдали 10 ударів по Київському та Салтівському районах Харкова, попередньо били ракетами С-300 та Х-22.
- Станом на вечір внаслідок удару по Харкову кількість загиблих зросла до восьми людей, відомо про 62 потерпілих. Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
- Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що під час комбінованої ракетної атаки Росія застосувала крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. З 41 повітряної цілі українська протиповітряна оборона знищила майже половину.
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