Украинские пограничники Херсонского отряда показали момент уничтожения автомобиля российских солдат, который они пытались замаскировать.

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"Игра в прятки: 1:0 в пользу FPV-дрона", – написали пограничники.

По данным ГПСУ, пограничники Херсонского отряда на юге уничтожили вражеский автомобиль, который россияне пытались замаскировать.

На пресс-конференции по итогам 2023 года Зеленский заявил, что в 2024-м Украина будет увеличивать производство БпЛА: "Будут получать наши бригады отечественные дроны. Что касается производства – миллион дронов в следующем году мы произведем".

6 января Зеленский сказал, что Украина готовит новые линии сотрудничества с партнерами по дронам и РЭБ.

Вице-премьер, министр цифровой трансформации Федоров считает, что важной частью государственного проекта "Армии дронов" является обучение операторов БпЛА. По его словам, в рамках проекта обучение уже прошли около 20 000 операторов.

В 2022 году было семь компаний, которые могли продавать государству беспилотники, а сейчас их уже более 70, сообщил Федоров.

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