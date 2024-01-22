"Гра в хованки": ДПСУ показала момент знищення російського авто FPV-дроном – відео
Українські прикордонники Херсонського загону показали момент знищення автівки російських солдатів, яку вони намагались замаскувати.
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"Гра в хованки: 1:0 на користь FPV-дрона", – написали прикордонники.
За даними ДПСУ, прикордонники Херсонського загону на півдні знищили ворожу автівку, яку росіяни намагалися замаскувати.
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