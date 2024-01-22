Дмитро Тужанський

Faus pax Роберта Фіцо. Як розуміти скандальні заяви словацького премʼєра щодо України

34% словаків вважають, що це Захід спровокував Росію напасти на Україну; ще 17% припускають, що це спровокували самі українці