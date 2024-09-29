Армия обороны Израиля сообщила о своих авиационных ударах по десяткам военных целей группировки "Хезболла" на территории Ливана.

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Отмечается, что ранее в воскресенье из Ливана были выпущены снаряды по поселению Сде-Элиэзер на севере Израиля – и армия страны быстро поразила установку, из которой запускали боеприпасы.

А уже после полудня израильские истребители нанесли удары по десяткам террористических целей группировки "Хезболла" по всему Ливану, заявил ЦАХАЛ.

Среди пораженных объектов военные называют пусковые установки, направленные на территорию Израиля, здания, где хранилось оружие, а также объекты террористической инфраструктуры, которые организация использовала против страны.

"Армия обороны Израиля продолжает свою деятельность, направленную на деградацию и демонтаж [военных] возможностей Хезболлы", – заключают в сообщении.

Ранее ЦАХАЛ подтвердил свои удары по объектам группировки хуситов в Йемене – били по электростанциям и морскому порту, благодаря которым боевики перебрасывали иранское оружие в регион.

27 сентября ряд западных СМИ писали, что ЦАХАЛ нанес удар по столице Ливана – Бейруту. Целью атаки был глава Хезболлы Хасан Насралла. Удар был нанесен по подземному бункеру, где встречаются руководители организации. На следующий день Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию Насраллы.

Президент США Байден заявил, что ликвидация лидера Хезболла является актом справедливости для его многочисленных жертв, среди которых тысячи американцев, израильтян и ливанских гражданских.

29 сентября стало известно, что также было ликвидировано высокопоставленный чиновник Хезболлы Набиль Каук.

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