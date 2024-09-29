Армія оборони Ізраїлю повідомила про свої авіаційні удари по десятках військових цілей угрупування "Хезболла" на території Лівану.

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Зазначається, що раніше у неділю з Лівану були випущені снаряди по поселенню Сде-Еліезер на півночі Ізраїля – і армія країни швидко уразила установку, з якої запускали боєприпаси.

А вже після полудня ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках терористичних цілях угрупування "Хезболла" по всьому Лівану, заявив ЦАХАЛ.

Серед уражених об'єктів військові називають пускові установки, спрямовані на територію Ізраїлю, будівлі, у яких зберігалася зброя, а також об'єкти терористичної інфраструктури, які організація використовувала проти країни.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує свою діяльність, спрямовану на деградацію та демонтаж [військових] спроможностей Хезболли", – підсумовують у повідомленні.

Раніше ЦАХАЛ підтвердив свої удари по об'єктах угруповання хуситів у Ємені – били по електростанціях та морському порту, який використовується для імпорту нафти, і завдяки котрим бойовики перекидали іранську зброю до регіону.

  • 27 вересня низка західних ЗМІ писали, що ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану – Бейруту. Ціллю атаки був очільник Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Уже наступного дня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію Насралли.
  • Президент США Байден заявив, що ліквідація лідера Хезболли є актом справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних.
  • 29 вересня стало відомо, що також був ліквідований високопоставлений посадовець Хезболли Набіль Каук.

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