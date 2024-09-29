Армія оборони Ізраїлю повідомила про свої авіаційні удари по десятках військових цілей угрупування "Хезболла" на території Лівану.

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Зазначається, що раніше у неділю з Лівану були випущені снаряди по поселенню Сде-Еліезер на півночі Ізраїля – і армія країни швидко уразила установку, з якої запускали боєприпаси.

А вже після полудня ізраїльські винищувачі завдали ударів по десятках терористичних цілях угрупування "Хезболла" по всьому Лівану, заявив ЦАХАЛ.

Серед уражених об'єктів військові називають пускові установки, спрямовані на територію Ізраїлю, будівлі, у яких зберігалася зброя, а також об'єкти терористичної інфраструктури, які організація використовувала проти країни.

"Армія оборони Ізраїлю продовжує свою діяльність, спрямовану на деградацію та демонтаж [військових] спроможностей Хезболли", – підсумовують у повідомленні.

Раніше ЦАХАЛ підтвердив свої удари по об'єктах угруповання хуситів у Ємені – били по електростанціях та морському порту, який використовується для імпорту нафти, і завдяки котрим бойовики перекидали іранську зброю до регіону.

27 вересня низка західних ЗМІ писали, що ЦАХАЛ завдав удару по столиці Лівану – Бейруту. Ціллю атаки був очільник Хезболли Хасан Насралла. Удару було завдано по підземному бункеру, де зустрічаються керівники організації. Уже наступного дня Армія оборони Ізраїлю офіційно підтвердила ліквідацію Насралли.

Президент США Байден заявив, що ліквідація лідера Хезболли є актом справедливості для його численних жертв, серед яких тисячі американців, ізраїльтян і ліванських цивільних.

29 вересня стало відомо, що також був ліквідований високопоставлений посадовець Хезболли Набіль Каук.

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