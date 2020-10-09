Как прийти 25 октября на выборы и не запутаться с бюллетенем: посмотрите обучающее видео

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В ролике глава ОПОРА (организация общественного контроля в сфере выборов) Ольга Айвазовская показывает, как правильно проголосовать на местных выборах

25 октября в Украине состоятся первые местные выборы с учетом нового административно-территориального устройства страны, с новым избирательным законодательством, по новой избирательной системе и с новой формой избирательных бюллетеней. Как не запутаться с бюллетенем во время голосования в кабинке, объясняет в коротком ролике руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская.

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На видео показано:

– как правильно заполнять бюллетень;
– как проголосовать за партию;
– как писать цифры для голосования за кандидата
– зачем вообще, кроме партии, голосовать за кандидата.

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По ссылке на сайте ОПОРА приведено подробное объяснение "проблемных" вопросов предстоящих выборов. Они также отвечают на все уточняющие вопросы избирателей в комментариях под этим роликом в YouTube и в соцсетях.

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Теги: Ольга Айвазовская, выборы, бюллетень
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