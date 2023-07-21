"Карту Буданова" выставили на аукцион, выручка пойдет на дроны для ГУР

23 июля фонд Сергея Притулы проведет аукцион, на котором можно будет приобрести знаменитую карту "раздела России" из кабинета начальника Главного управления разведки Кирилла Буданова. Средства от ее продажи пойдут на разведывательные комплексы БПЛА для ГУР.

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"Более года наш фонд не проводил сбор средств на нужды военных путем аукциона. Настало время знаменитой "карты Буданова". Кирилл Алексеевич отдал нам дорогую для него вещь с визуализацией будущего России, чтобы мы превратили ее в беспилотники для штурмовиков ГУР", – сказал Притула.

По его словам, вырученные на аукционе средства пойдут на закупку пяти комплексов БПЛА EOS C VTOL в рамках сбора "Выявляем – уничтожаем!" для штурмовых спецподразделений ГУР.

Впервые карта "вышла в свет" в декабре 2022 года, когда журналисты LIGA.net во время интервью с главой ГУР заметили в его кабинете карту с "расчлененной Россией".

На карте черным маркером в состав Украины обведены Курская, Белгородская области и Кубань. На Калининградской области написано "ФРГ", на Карелии и северо-западе – "Ф", на Кавказе – "Ичкерия", на центральных областях и части Сибири – "ЦАР", на Дальнем Востоке – "К", на Курильских островах – "Япония".

18 июля Притула поделился видео с главой ГУР Кириллом Будановым, в котором был анонсирован новый сбор, но на что именно – "запикали".

19 июля фонд Притулы объявил сбор средств на приобретение пяти станций EOS C VTOL для обнаружений вражеской техники для Главного управления разведки Минобороны – нужно собрать 120 млн грн за неделю.

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