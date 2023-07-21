"Карту Буданова" виставили на аукціон, виторг піде на дрони для ГУР

23 липня фонд Сергія Притули проведе аукціон, на якому можна буде придбати знамениту карту "розділу Росії" з кабінету очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Кошти від продажу підуть на розвідувальні комплекси БПЛА для ГУР.
"Понад рік наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону. Настав час знаменитої "карти Буданова". Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР", – сказав Притула.
За його словами, виручені на аукціоні кошти підуть на закупівлю п'яти комплексів БПЛА EOS C VTOL у межах збору "Виявляємо – знищуємо!" для штурмових спецпідрозділів ГУР.
Вперше карта "вийшла у світ" у грудні 2022 року, коли журналісти LIGA.net під час інтерв'ю з головою ГУР помітили в його кабінеті мапу з "розчленованою Росією".
На карті чорним маркером до складу України обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. На Калінінградській області написано "ФРН", на Карелії та північному заході – "Ф", на Кавказі – "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру – "ЦАР", на Далекому Сході – "К", на Курильських островах – "Японія".
- 18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, у якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".
- 19 липня фонд Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.
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