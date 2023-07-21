RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

"Карту Буданова" виставили на аукціон, виторг піде на дрони для ГУР видео

Этот материал также доступен на русском
21.07.2023, 20:37
Сергій Притула з картою Буданова (Фото - фонд Сергія Притули)
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Кримський міст частково обвалено знову. Окупанти говорять про нічний підрив аквадронів – відео, фото
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків
Удар по заводу "Топаз" в окупованому Донецьку – відео та фото наслідків

23 липня фонд Сергія Притули проведе аукціон, на якому можна буде придбати знамениту карту "розділу Росії" з кабінету очільника  Головного управління розвідки Кирила Буданова. Кошти від продажу підуть на розвідувальні комплекси БПЛА для ГУР.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

"Понад рік наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону. Настав час знаменитої "карти Буданова". Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР", – сказав Притула.

За його словами, виручені на аукціоні кошти підуть на закупівлю п'яти комплексів БПЛА EOS C VTOL у межах збору "Виявляємо – знищуємо!" для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Вперше карта "вийшла у світ" у грудні 2022 року, коли журналісти LIGA.net під час інтерв'ю з головою ГУР помітили в його кабінеті мапу з "розчленованою Росією".

На карті чорним маркером до складу України обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. На Калінінградській області написано "ФРН", на Карелії та північному заході – "Ф", на Кавказі – "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру – "ЦАР", на Далекому Сході – "К", на Курильських островах – "Японія".

"Карту Буданова" виставили на аукціон, виторг піде на дрони для ГУР
Карта розчленованої Росії в кабінеті Буданова (скриншот)
  • 18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, у якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".
  • 19 липня фонд Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
Сергій Притулакирило будановEOS C VTOLФонд Сергія Притули
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 