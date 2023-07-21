"Карту Буданова" виставили на аукціон, виторг піде на дрони для ГУР

23 липня фонд Сергія Притули проведе аукціон, на якому можна буде придбати знамениту карту "розділу Росії" з кабінету очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова. Кошти від продажу підуть на розвідувальні комплекси БПЛА для ГУР.

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"Понад рік наш фонд не проводив збір коштів на потреби військових шляхом аукціону. Настав час знаменитої "карти Буданова". Кирило Олексійович віддав нам дорогу для нього річ з візуалізацією майбутнього Росії, щоб ми перетворили її на безпілотники для штурмовиків ГУР", – сказав Притула.

За його словами, виручені на аукціоні кошти підуть на закупівлю п'яти комплексів БПЛА EOS C VTOL у межах збору "Виявляємо – знищуємо!" для штурмових спецпідрозділів ГУР.

Вперше карта "вийшла у світ" у грудні 2022 року, коли журналісти LIGA.net під час інтерв'ю з головою ГУР помітили в його кабінеті мапу з "розчленованою Росією".

На карті чорним маркером до складу України обведені Курська, Бєлгородська області та Кубань. На Калінінградській області написано "ФРН", на Карелії та північному заході – "Ф", на Кавказі – "Ічкерія", на центральних областях та частині Сибіру – "ЦАР", на Далекому Сході – "К", на Курильських островах – "Японія".

18 липня Притула поділився відео з головою ГУР Кирилом Будановим, у якому було анонсовано новий збір, але на що саме – "запікали".

19 липня фонд Притули оголосив збір коштів на придбання п'яти станцій EOS C VTOL для виявлення ворожої техніки для Головного управління розвідки Міноборони – потрібно зібрати 120 млн грн за тиждень.

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