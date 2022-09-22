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Кого Украина передала РФ и первые эмоции защитников Азовстали: видео об обмене пленными видео

Цей матеріал також доступний українською
22.09.2022, 23:40
Видео: Volodymyr Zolkin
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Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными показал получасовое видео о состоявшемся 21 сентября самом масштабном с начала большой войны обмене пленными. Журналист Владимир Золкин взял комментарии у освобожденных украинцев и у российских солдат, которых Украина передала РФ.

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Сначала Золкин зашел в автобус с россиянами, которых украинская сторона передала РФ в рамках обмена. Поинтересовался, как с ними обращались в украинском плену, "никому ли ничего не отрезали", и попросил представиться всех 55 россиян.

В автобусах с освобожденными украинцами Золкин пообщался с "Пташкой", морпехом Михаилом Диановым, беременной перамедиком Марьяной Мамонтовой и другими.

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По словам одного из защитников Азовстали, россияне относились к украинским пленным "относительно нормально" и даже "с уважением", а террористы ДНР – "очень плохо".

Многие бойцы рассказали о недоедании.

"Питание было очень ограниченное. Кормовые крупы с шелухой, маленькими порциями. Первые две недели еда была полтора-два раза в сутки, перерыв под 20 часов бывал. И количество еды – сантиметр супа на тарелку. Даже не супа, а воды с какими-то остатками капусты", – рассказал один из освобожденных украинцев.

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Оксана Житнюк
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