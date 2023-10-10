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Командующий Воздушными силами показал, как ПВО сбивала "шахеды" над Черным морем: видео видео

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2023, 15:02
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Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу противовоздушной обороны по дронам-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 октября. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба военачальника.

По его словам, на записи можно увидеть боевую работу зенитно-ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях.
Вражеские "шахеды" сбивали прямо над водами Черного моря.

Всего в ночь на 10 октября оккупанты запустили по Украине 36 дронов с мыса Чауда из временно оккупированного Крыма.

Украинская ПВО сбила 27 вражеских целей над Херсонской, Одесской и Николаевской областями.

Были прилеты по логистической инфраструктуре в Одесской области.

Читайте также: ВСУ предупреждают: Осенью и зимой россияне запустят по Украине рекордное количество Shahed 

Дмитрий Гриниченко
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