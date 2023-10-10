Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу противовоздушной обороны по дронам-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 октября. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба военачальника.

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По его словам, на записи можно увидеть боевую работу зенитно-ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях.

Вражеские "шахеды" сбивали прямо над водами Черного моря.

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