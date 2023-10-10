Командующий Воздушными силами Николай Олещук показал работу противовоздушной обороны по дронам-камикадзе Shahed-136 в ночь на 10 октября. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба военачальника.
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По его словам, на записи можно увидеть боевую работу зенитно-ракетных подразделений воздушного командования "Юг" в Одесской и Николаевской областях.
Вражеские "шахеды" сбивали прямо над водами Черного моря.
Всего в ночь на 10 октября оккупанты запустили по Украине 36 дронов с мыса Чауда из временно оккупированного Крыма.
Украинская ПВО сбила 27 вражеских целей над Херсонской, Одесской и Николаевской областями.
Были прилеты по логистической инфраструктуре в Одесской области.
- Недавно начальник ГУР МО Кирилл Буданов заявил, что Украина разрабатывает программу "сдерживания и возмездия", чтобы противостоять ожидаемой кампании РФ по обстрелу объектов энергетической инфраструктуры осенью и зимой.
- Министерство энергетики предполагает, что Россия возобновит удары по энергетической инфраструктуре с наступлением холодов.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что зимой Россия будет пытаться нанести больше ударов по украинской энергетике и предпримет попытки обойти противовоздушную оборону.
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