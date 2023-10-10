Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу протиповітряної оборони по дронах-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 жовтня. Відповідне відео опублікувала пресслужба воєначальника.
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За його словами, на записі можна побачити бойову роботу зенітно-ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях.
Ворожі "шахеди" збивали просто над водами Чорного моря.
Загалом у ніч на 10 жовтня окупанти запустили по Україні 36 дронів з мису Чауда з тимчасово окупованого Криму.
Українська ППО збила 27 ворожих цілей над Херсонською, Одеською та Миколаївською областями.
Були прильоти по логістичній інфраструктурі на Одещині.
- Нещодавно начальник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що Україна розробляє програму "стримування та відплати", щоб протистояти очікуваній кампанії РФ з обстрілу об'єктів енергетичної інфраструктури восени та взимку.
- Міністерство енергетики припускає, що Росія відновить удари по енергетичній інфраструктурі з настанням холодів.
- Президент Володимир Зеленський заявив, що взимку Росія намагатиметься завдати більше ударів по українській енергетиці та спробує обійти протиповітряну оборону.
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