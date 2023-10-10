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Командувач Повітряних сил показав, як ППО "клацала" дрони Shahed над Чорним морем: відео видео

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10.10.2023, 15:02
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Командувач Повітряних сил Микола Олещук показав роботу протиповітряної оборони по дронах-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 10 жовтня. Відповідне відео опублікувала пресслужба воєначальника.

За його словами, на записі можна побачити бойову роботу зенітно-ракетних підрозділів повітряного командування "Південь" в Одеській та Миколаївській областях.
Ворожі "шахеди" збивали просто над водами Чорного моря.

Загалом у ніч на 10 жовтня окупанти запустили по Україні 36 дронів з мису Чауда з тимчасово окупованого Криму.

Українська ППО збила 27 ворожих цілей над Херсонською, Одеською та Миколаївською областями.

Були прильоти по логістичній інфраструктурі на Одещині.

Читайте також: ЗСУ попереджають: Восени та взимку росіяни запустять по Україні рекордну кількість Shahed

Дмитро Гриниченко
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війначорне мореМикола Олещукповітряні силиппоShahed-136дрони-камікадзе
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