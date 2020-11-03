Конституционный кризис. Рада проводит заседание – трансляция завершена

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Сегодня, 3 ноября, Верховная Рада проводит первое пленарное заседание в ноябре на фоне конституционного кризиса, вызванного решением КСУ об отмене е-декларирования.

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ОБНОВЛЕНО В 13:09: Более 200 нардепов из фракций Слуга народа, Голос, Евросолидарность и депутатской группы Доверие потребовали от судей КСУ, подписавших скандальное решение, уйти в отставку.

В повестке Рады отсутствует законопроект президента Владимира Зеленского о перезагрузке КСУ, которым предлагается признать решение суда по е-декларированию никчемным и прекратить полномочия действующего состава суда из-за утраты доверия общества. Вчера стало известно, что в президентской фракции Слуга народа нет единогласной поддержки президентской инициативы.

В то же время, фракция СН поддержала решение обратиться к судьям КСУ с призывом сложить полномочия.

В 11:08 Рада ушла на получасовой перерыв.

ОБНОВЛЕНО В 12:00: Рада начала работать по повестке, в которой пока нет законопроекта Зеленского о перезагрузке КСУ. В парламенте собирают подписи под заявлением, в котором Рада призовет судей КСУ, проголосовавших за скандальное решение, уйти в отставку.

27 октября 2020 года КСУ по обращению 47 депутатов отменил статью о наказании за недостоверное декларирование и некоторые положения антикоррупционного закона о функциях НАПК.

30 октября Зеленский подал в Раду законопроект о роспуске нынешнего состава КСУ.

Вчера, 2 ноября, в парламенте был зарегистрирован законопроект авторства Разумкова и еще ряда депутатов, которым предлагается вернуть е-декларации в законодательство в первоначальном виде.

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