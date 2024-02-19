Макеевка. По городу были нанесены удары, видно огромное облако черного дыма — видео пожара
Во временно оккупированной Макеевке после удара утром 19 февраля начался сильный пожар. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
На опубликованных видео можно заметить огромное облако черного дыма после прилетов.
Вероятно, удар наносился по нефтебазе или складу с горючим, судя по характеру пожара.
Ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 февраля.
- В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.
- Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.
- Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.
Смотрите также: Во Львове и Запорожье есть прилеты. Инфраструктура, выбиты окна в жилых домах, раненый