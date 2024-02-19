Во временно оккупированной Макеевке после удара утром 19 февраля начался сильный пожар. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

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На опубликованных видео можно заметить огромное облако черного дыма после прилетов.

Вероятно, удар наносился по нефтебазе или складу с горючим, судя по характеру пожара.

Ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 февраля.

В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.

Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

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