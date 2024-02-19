Во временно оккупированной Макеевке после удара утром 19 февраля начался сильный пожар. Об этом сообщили местные пропагандистские ресурсы, подконтрольные Кремлю.

На опубликованных видео можно заметить огромное облако черного дыма после прилетов.

Вероятно, удар наносился по нефтебазе или складу с горючим, судя по характеру пожара.

Ранее стало известно, что российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 февраля.

  • В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.
  • Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.
  • Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке

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