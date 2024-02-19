Россияне снова пытались атаковать Украину "шахедами", но все их сбила ПВО

Военные заявили, что захватчики направили беспилотники на Харьковскую область

Мобильная огневая группа (Фото: ВСУ)

Российские оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed-136 в ночь на 19 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе командования Воздушных сил.

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Военные заявляют, что враг запустил четыре беспилотника.

Все цели были сбиты силами противовоздушной обороны.

РФ запускала дроны в направлении Харьковской области из Белгородской области.

В Днепропетровской, Хмельницкой и Полтавской областях в ночь на 15 февраля российские оккупанты нанесли удары по гражданским объектам, а также инфраструктуре.

Во Львове в результате ракетной атаки российских оккупантов утром 15 февраля трое пострадавших и разрушение домов.

Хронику атаки россиян можно прочитать по ссылке.

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