Росіяни знову намагалися атакувати Україну "шахедами", але всіх їх збила ППО
Російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 лютого. Про це повідомили у пресслужбі командування Повітряних сил.
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Військові заявляють, що ворог запустив чотири безпілотники.
Усі цілі були збиті силами протиповітряної оборони.
РФ запускала дрони у напрямку Харківської області з Бєлгородської області.
- У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.
- У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого троє постраждалих та руйнування будинків.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
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