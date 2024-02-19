Макіївка. По місту було завдано ударів, видно величезну хмару чорного диму — відео пожежі
У тимчасово окупованій Макіївці після удару вранці 19 лютого почалася сильна пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.
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На опублікованих відео можна побачити величезну хмару чорного диму після прильотів.
Ймовірно, удар завдавали по нафтобазі або складу з пальним, з огляду на характер пожежі.
Раніше стало відомо, що російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 лютого.
- У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.
- У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого троє постраждалих та руйнування будинків.
- Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.
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