У тимчасово окупованій Макіївці після удару вранці 19 лютого почалася сильна пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

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На опублікованих відео можна побачити величезну хмару чорного диму після прильотів.

Ймовірно, удар завдавали по нафтобазі або складу з пальним, з огляду на характер пожежі.

Раніше стало відомо, що російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 лютого.

У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.

У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого троє постраждалих та руйнування будинків.

Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

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