У тимчасово окупованій Макіївці після удару вранці 19 лютого почалася сильна пожежа. Про це повідомили місцеві пропагандистські ресурси, підконтрольні Кремлю.

На опублікованих відео можна побачити величезну хмару чорного диму після прильотів.

Ймовірно, удар завдавали по нафтобазі або складу з пальним, з огляду на характер пожежі.

Раніше стало відомо, що російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе Shahed-136 у ніч проти 19 лютого.

  • У Дніпропетровській, Хмельницькій та Полтавській областях у ніч проти 15 лютого російські окупанти завдали ударів по цивільних об'єктах, а також інфраструктурі.
  • У Львові внаслідок ракетної атаки російських окупантів вранці 15 лютого троє постраждалих та руйнування будинків.
  • Хроніку атаки росіян можна прочитати за посиланням.

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