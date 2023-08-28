К утру 28 августа Россия заявила о новой атаке беспилотника самолетного типа на Москву. Мэр столицы Сергей Собянин утверждает, что российская противовоздушная оборона сбила летательный аппарат в районе Люберец в Подмосковье, в пяти километрах от Московского завода вертолетов.

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Российский Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей утверждает, что дрон якобы был сбит в районе Коренево (Красково) в пяти километрах от столичного вертолетного завода имени Михаила Миля, расположенного в Томилино (Люберке).

Завод занимается опытно-конструкторской и научно-исследовательской работой, проектированием, строительством и испытанием опытных образцов вертолетов, в том числе новых моделей и модификаций вертолета марки "Ми".

Telegram-канал SHOT публикует запись с камеры видеонаблюдения, расположенной возле столичного бизнес-центра "Москва-сити", который также неоднократно подвергался атаке беспилотников. Об этом LIGA.net писала здесь.

На ролике слышен громкий звук взрыва, сопровождающийся воем сирен автомобилей.

По данным местных властей и Минобороны страны-агрессора, никто не пострадал, разрушений нет.

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