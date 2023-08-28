Під ранок 28 серпня Росія заявила про нову атаку безпілотника літакового типу на Москву. Мер столиці Сергій Собянін стверджує, що російська протиповітряна оборона збила літальний апарат в районі Люберець у Підмосков'ї, що за п'ять кілометрів від Московського заводу гелікоптерів.

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Російський Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів стверджує, що дрон нібито був збитий у районі Коренево (Краскове) за п'ять кілометрів від столичного вертолітного заводу імені Михайла Міля, який розташований у Томіліно (Люберці).

Завод займається дослідно-конструкторською та науково-дослідною роботою, проєктуванням, будівництвом і випробуванням дослідних зразків гелікоптерів, зокрема нових моделей і модифікацій гелікоптерної техніки марки "Мі".

Telegram-канал SHOT публікує запис з камери відеоспостереження, розташованої біля столичного бізнес-центру "Москва-сіті", який також неодноразово атакувався безпілотниками. Про це LIGA.net писала тут.

На ролику чутно гучний звук вибуху, який супроводжується виттям сирен автівок.

За даними місцевої влади і Міноборони країни-агресорки, ніхто не постраждав, руйнувань немає.

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