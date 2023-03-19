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Морпехи 35-й Отдельной бригады показали "демилитаризацию" техники оккупантов – видео видео

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19.03.2023, 16:22
Фото - скриншот из видео
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35-я Отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показала видео "демилитаризации" техники оккупантов.

"В рамках неофициальных двусторонних украино-российских договоренностей, военные "второй армии мира" добровольно предоставили для демилитаризации очередную партию своей техники. В свою очередь, украинские военные максимально эффективно поспособствовали обеспечению данного процесса", – прокомментировали эту запись морпехи.

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Сергій Бережний
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