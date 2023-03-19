35-я Отдельная бригада морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Остроградского показала видео "демилитаризации" техники оккупантов.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"В рамках неофициальных двусторонних украино-российских договоренностей, военные "второй армии мира" добровольно предоставили для демилитаризации очередную партию своей техники. В свою очередь, украинские военные максимально эффективно поспособствовали обеспечению данного процесса", – прокомментировали эту запись морпехи.
- 17 марта появилось видео, как украинские и беларуские воины уничтожили оборонительную точку РФ.
- 18 марта СБУ показала видео с уничтожением 10 российских танков за одну ночь бойцами спецподразделения "Альфа".
- 19 марта бойцы 59-й ОМБр имени Якова Гандзюка показали уничтожение дронами-камикадзе техники оккупантов.
Смотрите также: Дрон-камикадзе влетел точно в блиндаж оккупантов, на Каховской ГЭС взорвали "Муром-М" – видео
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Последние новости
Комментарии