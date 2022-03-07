Сегодня, 6 марта, православные верующие отмечают Прощеное воскресенье – когда все просят прощения друг у друга, у всех людей, у Бога. Однако циничную атаку российских оккупантов украинцы не простят никогда. Об этом в обращении сказал президент Владимир Зеленский.

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"Сегодня многие не вспомнили вообще об этом дне. Не вспомнили обязательные слова: "Прости меня!" И обязательный ответ: "Бог простит, и я прощаю!" Эти слова утратили смысл. По крайней мере, частично – после всего, что мы пережили", – сказал глава государства.

Зеленский подчеркнул, что украинцы никогда не простят расстрелянных жилых домов, ракету, которую противовоздушная оборона сбила сегодня над Охматдетом.

Еще 500 таких российских ракет, отметил президент, сбросила Россия на нашу землю, на людей, на детей.

Зеленский добавил:украинцы не простят расстрелы безоружных людей, разрушение инфраструктуры, сотни жертв, страдания.

"Бог не простит ни сегодня, ни завтра, никогда. Вместо прощеного будет судный день", – подчеркнул он.

Во время эвакуации из Ирпеня Киевской области российские оккупанты обстреляли мирных жителей. Погибли восемь человек – среди них целая семья с детьми.

Российские оккупанты сознательно и цинично за одиннадцать дней войны убили в Украине 38 наших детей.

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Яна Катасонова

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